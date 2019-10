Il Segreto Anticipazioni 29 ottobre 2019: Isaac affronta Antolina ma lei...

Anticipazioni TV

Isaac cerca di far capitolare Antolina ma la ragazza non ha nessuna intenzione di dire la verità.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 29 ottobre 2019, vedremo Isaac pungolare Antolina affinché la sua ex moglie confessi il suo adulterio. Gracia intanto chiede a Carmelo di diventare consigliera. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Isaac affronta Antolina in questa puntata de Il Segreto del 29 ottobre 2019

Antolina ha superato ogni limite e ora Isaac non ha più scrupoli nell'affrontare la sua pazza moglie. La Ramos ha accusato Elsa di adulterio e ne ha decretato l'arresto. La povera Laguna è detenuta in prigione, in una cella in cui ha trovato una compagna violenta e senza scrupoli. Il Guerrero, seriamente preoccupata per lei, decide di mettere la parola fine a questa situazione. Faccia a faccia con Antolina, le intima di dire finalmente la verità e di rivelare a tutti di avere avuto una relazione extraconiugale con Juanote, che ha già confessato. Ma la terribile bionda di Puente Viejo non si lascia certo piegare e non ha nessuna intenzione di cedere davanti alle insistenze del suo sposo.

Gracia vuole diventare consigliera comunale ne Il Segreto

Gracia ha fatto finalmente ritorno a Puente Viejo con la sua bella Belen. Nonna Dolores non sta più nella pelle e continua a essere morbosamente attaccata alla sua nipotina. I genitori della piccola, credono sia necessario che questa nonna fin troppo affettuosa, si allontani da lei e Gracia, sicura dell'appoggio di suo marito in questa faccenda, decide di dare una svolta alla sua carriera. Chiede così a Carmelo di entrare in comune come consigliera.

