Il Segreto Anticipazioni 29 maggio 2020: Rosa contro Marta, "Come hai potuto... sei mia sorella!"

Riassunto della puntata de Il Segreto l in onda Domani su Canale 5. Cosa Succede, Anticipazioni e Trame della Soap per l'Episodio del 29 maggio 2020.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 29 maggio 2020 – Rosa ha origliato la conversazione tra Marta e Adolfo ed è ormai convinta che sua sorella l'abbia tradita. Quando il De Los Visos lascia la Casona, la ragazza la affronta e le chiede cosa sia davvero successo. La primogenita di Don Ignacio nega che ci sia stato un bacio ma Rosa non le crede. Anche Carolina e Manuela vengono a conoscenza dell'accaduto e cercano di riportare la pace tra le due sorelle. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo affronta Marta dopo il suo tradimento

Adolfo ha svergognato Marta. Il ragazzo, in preda alla gelosia più cieca, ha deciso di affrontare la giovane Solozobal e di confessarle tutto il suo risentimento per il bacio con Ramon. Marta ha dovuto “tradire” il De Los Visos per allontanarlo da lei e non far soffrire sua sorella. Purtroppo per lei, la loro conversazione viene ascoltata da Rosa, che nascosta dietro un separé capisce di essere stata tradita.

Rosa accusa Marta di averla tradita in questa puntata de Il Segreto del 29 maggio 2020

Rosa è furiosa contro suo sorella. Proprio la persona che sembrava appoggiare la sua relazione con Adolfo, è colei che più di tutti l'ha tradita. La giovane Solozobal attende che Adolfo lasci la Casona per affrontare la sua ormai rivale in amore e chiederle cosa sia davvero successo con il figlio di Isabel. Marta nega che ci sia stato un bacio ma Rosa non crede a una sola parola! È ormai convinta di doversi guardare le spalle.

Anticipazioni Il Segreto: Carolina e Manuela preoccupate per Rosa e Marta

Il duro scontro tra le due sorelle non rimane purtroppo un segreto. Le loro urla vengono sentite in tutta la Casona e Carolina e Manuela scoprono quanto successo. In realtà la domestica era stata già informata di quanto accaduto tra la bella Marta e Adolfo mentre Carolina, la piccola di casa, rimane sconvolta. Tornerà mai la pace in casa Solozobal o da ora in poi le due figlie maggiori di Ignacio si dichiareranno guerra?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.