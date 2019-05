Il Segreto Anticipazioni 29 maggio 2019: Arrivano i risultati delle analisi di Elsa: non c'è traccia di veleno!

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 29 maggio 2019, Consuelo ha chiamato il dottor Zabaleta per far visitare Elsa ma le analisi rivelano che la ragazza non è stata avvelenata. Allora perché sta male? Antolina l'accusa di essere una bugiarda. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Antolina accusa Elsa di essere bugiarda in questa puntata de Il Segreto del 29 maggio 2019

Consuelo è corsa ad aiutare Elsa, visibilmente provata dalla permanenza a casa Guerrero. La Laguna è stata avvelenata e ridotta in fin di vita da Antolina che, furbescamente, ha usato del sapone per intossicare la sua nemica. È per questo che il risultato delle analisi del dottor Zabaleta è scioccante: non c'è traccia di veleno nel sangue di Elsa! Tutti sono senza parole mentre per la signora Guerrero è un trionfo e ora la terribile ex ancella ha modo di accusare Elsa di essere una bugiarda e di voler, a ogni costo, infangarla. La stessa Consuelo non crede a quello che sente eppure la sua amica sembra stare davvero male e non pare stia fingendo. La nonna di Julieta riuscirà a scoprire l'ennesimo inganno della bionda di Puente Viejo?

Severo in tribunale contro i Molero

Se da una parte si consuma la vicenda intricata dell'avvelenamento di Elsa, dall'altra parte di Puente Viejo – a Las Lagunas – Severo è riuscito a convincere gli abitanti delle terre da lui acquistate a sostenerlo nella causa contro i Molero. Il Santacruz ha ottenenuto l'accettazione da parte del giudice della denuncia contro i proprietari della miniera ma tutti ora temono che questi possano vendicarsi di loro. Che cosa faranno Severo, Julieta e Saul ora che la situazione sta diventando complicata e che non si può più tornare indietro? L'Uriarte riuscirà ancora una volta a trovare una soluzione?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 16.40.