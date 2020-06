Il Segreto Anticipazioni 29 giugno 2020: Angustias è pazza, deve stare in manicomio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Segreto, per la puntata del 29 giugno 2020. Le Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 14.10, rivelano di un pericoloso incendio alla Casona. Pepa riuscirà a mettere in salvo Mariana, rimasta intrappolata nella camera di Angustias. Stanno tutti bene, ma Francisca è categorica: la nuora, rea di aver appiccato il fuoco, va internata. Tristan però non è d'accordo. Intanto Raimundo, decide di denunciare gli abusi della Montenegro...

Francisca insiste: Angustias deve essere internata! Nella puntata de Il Segreto del 29 giugno 2020

L’intervento tempestivo di Pepa evita la tragedia: dopo aver spento l’incendio divampato in camera di Angustias, presta soccorso a Mariana, che è rimasta ferita dalle fiamme. Francisca insiste quindi che Angustias venga internata, Tristan però non ha intenzione di far rinchiudere in manicomio la madre dei suoi figli.

Il Segreto: Francisca trama alle spalle di Angustias

Tristan comprende la preoccupazione della madre, Angustias ha dato più volte segni di squilibrio, eppure in cuor suo non riesce proprio ad accettare che la poverina sia lasciata marcire in manicomio. E' per questo che rifiuta la "proposta" di Francisca e le chiede di concedere un'altra occasione alla nuora. Ma la Montenegro non si scoraggia e trama alle spalle di Tristan per fare dichiarare Angustias incapace di intendere e volere: a questo scopo fa pressioni sul medico, don Julian, esortandolo a redigere un referto che confermi la malattia mentale della donna.

Il Segreto: Raimundo decide di denunciare gli abusi di Francisca

Raimundo nel frattempo si è rivolto al comitato per l’irrigazione, deciso a denunciare gli abusi di Francisca ai suoi danni, ma nessuno sembra pronto a mettersi contro la Signora di Puente Viejo. A causa della diga costruita da Francisca, tutti i campi vicini sono rimasti senza acqua, eppure, oltre a lui, nessuno sembra trovare il coraggio di protestare! Nel frattempo Tristan, impegnato sui terreni di famiglia sconvolti da una terribile infestazione, si trova a soccorrere una bracciante che è sul punto di partorire. Corre quindi a chiamare Pepa e insieme aiutano la giovane.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.