Il Segreto Anticipazioni 29 gennaio 2020: Esther ha un segreto. Ecco cosa sta tramando la figlia di Don Berengario

Esther è sempre più misteriosa. La ragazza sta tramando un terribile piano contro Don Berengario.

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 29 gennaio 2020 – ci rivelano che che Carmelo offre la sua amicizia a Fernando mentre Esther lascia intendere di essere giunta a Puente Viejo non per ritrovare suo padre ma per mettere a segno un piano diabolico. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Carmelo e Fernando suggellano un'alleanza in questa puntata de Il Segreto del 29 gennaio 2020

Le ultime vicende che stanno “rallegrando” Puente Viejo creano amicizie e alleanze mai sperate nella storia de Il Segreto. Non solo Francisca sembra aver messo da parte – ovviamente momentaneamente e per far fronte al pericolo dell'alluvione – la sua vendetta contro Severo, Carmelo e Fernando ma il Leal arriva addirittura a offrire la sua amicizia incondizionata al Mesia. Il sindaco pensa infatti che il figlio di Olmo gli abbia salvato la vita, intervenendo in suo favore durante il duello con Fraile. Carmelo in realtà ignora che sia stato proprio Fernando a spingerlo a rischiare la pelle e a sfidare Esteban, con il chiaro intento di far fuori l'uomo che crede sia uno dei responsabili della morte di Maria Elena.

Il Segreto: Esther nasconde un segreto

Altra storia che sta tenendo banco nelle puntate della soap è l'arrivo di Esther, la figlia di Don Berengario. Il sacerdote ha appena scoperto di aver avuto una bambina dal suo amore di gioventù, Marina e – felice di questa notizia – sta cercando di recuperare il tempo perduto. Peccato che la ragazza non sia così ingenua e delicata come fa credere. Esther infatti, nonostante si mostri affettuosa con il sacerdote, nasconde un segreto. La vedremo impegnata in una telefonata con un interlocutore misterioso e la sentiremo parlare di un piano terribile da mettere a segno il prima possibile. Secondo gli spoiler, la giovane si rivelerà una bugiarda. Dopo aver rivelato al padre di aver contratto un debito terribile e di aver bisogno di aiuto, finirà per truffare Don Berengario.

