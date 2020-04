Il Segreto Anticipazioni 29 aprile 2020: Uno scabroso triangolo amoroso turba Puente Viejo

Anticipazioni TV

Marta spera di partire per Bilbao e di dimenticare Adolfo. Il ragazzo ha infatti mostrato di avere interesse per entrambe le sorelle Solozobal.

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 29 aprile 2020 – ci rivelano che si intensifica il triangolo amoroso tra Adolfo, Rosa e Marta. Il ragazzo ha fatto intendere di essere interessato a entrambe le sorelle e Marta, sconvolta e lusingata per questa scoperta, spera che suo padre la mandi presto a Bilbao. Solo così riuscirà a nascondere i suoi sentimenti per il De Los Visos e a non ferire sua sorella. Ma vediamo nel dettaglio la trama dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Uno scabroso triangolo amoroso nella puntata de Il Segreto del 29 aprile 2020

Le sorelle Solozobal avrebbero pensato tutto meno che sarebbero diventare rivali in amore. Durante il loro sequestro, Marta e Rosa si sono perdutamente innamorate di Aldolfo, il secondogenito di Isabel. Il ragazzo ha mostrato di ricambiare i loro sentimenti ma c'è un problema. Prova attrazione per entrambe. Marta vive questa situazione con una grande colpa. Sente infatti di non riuscire più a celare il suo amore per il giovane e teme di ferire sua sorella.

Il Segreto anticipazioni: Marta vuole lasciare Puente Viejo

I sensi di colpa attanagliano Marta. La ragazza teme di ferire sua sorella e di ostacolarla nel suo amore con Adolfo. Non riesce infatti a smettere di pensare al ragazzo e ai sentimenti che ha scoperto di provare per lui. È per questo che spera che suo padre, Don Ignacio, la mandi a Bilbao. Solo con questo viaggio e con il suo addio a Puente Viejo, riuscirà a calmare il suo cuore. Ma il destino sembra esserle avverso. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che per il momento non lascerà la sua casa paterna.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.