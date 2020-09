Il Segreto Anticipazioni 28 settembre 2020: gli Affari di Tomas e Adolfo sono a rischio...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 28 settembre 2020. Nell'episodio della Soap, vedremo Inigo, Tomas e Adolfo alle prese con un problema riguardante la miniera...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 28 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 14.20 su Canale5, Inigo riferisce a Tomas di aver scoperto che un'altra miniera di ferro è pronta ad offrire a Don Ignacio le forniture di minerale ad un prezzo più vantaggioso. I marchesi potrebbero perdere il loro principale cliente, Adolfo, dall'interno, devrà trovare una soluzione...

Il Segreto Anticipazioni: Marta è indignata per la proposta di Adolfo, ma alla fine cede...

Adolfo continua a stare addosso a Marta, nonostante la ragazza abbia deciso di dedicarsi completamente al Consiglio Comunale e supportare Mauricio nelle attività dell'Organo, pur di evitare il futuro cognato, sembra proprio non essere riuscita nel suo intento. Adolfo infatti, si presenterà alla Solozabal con un nuovo "accordo": le offrirà l'aiuto di cui necessita a patto che riceva in cambio agevolazioni sulle imposte comunali. Marta resterà indignata dalla proposta, ma poi scoprirà che a Mauricio l’idea non dispiace e quindi l'asseconderà il De Los Visos.

La miniera rischia di perdere il suo miglior cliente, nella Puntata de Il Segreto del 28 settembre 2020

Inigo riferisce a Tomas di aver scoperto che un’altra miniera di ferro è pronta ad offrire a Don Ignacioo le forniture di minerale ad un prezzo molto più vantaggioso e il ragazzo è preoccupato. Adolfo, tuttavia, trova una soluzione per battere la concorrenza. La maniera quindi non perde il suo più importante cliente...

Il Segreto Anticipazioni: Tomas assume Alice come contabile

Don Ignacio convoca Mauricio, Don Filiberto e il Capitano Huertas per informarli che Pablo è suo figlio e che ha intenzione di riconoscerlo legalmente. Nel frattempo Marta, ricevuto l'ok da Mauricio, torna da Adolfo per trattare, ma le richieste del ragazzo la fanno andare su tutte le furie. Nel frattempo Alicia chiede a Tomas di assumerla come contabile.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Il Segreto dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.