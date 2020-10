Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 28 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Don Filiberto torna a casa dopo un'accesa discussione con Mauricio e viene aggredito da alcuni uomini con il volto coperto. I sospetti ricadono sul Sindaco che dovrà trovare il modo per scagionarsi. Intanto Don Ignacio deve fare i conti con i guai legati all'incidente successo nella sua fabbrica e con Marta, che ha sorpreso in atteggiamenti intimi con Adolfo. Tiburcio non ricorda nulla sulla sua scomparsa mentre Iñigo scopre che lo sterzo della macchina è stato manomesso e Isabel crede che sia stato Mauricio comandato da Francisca.

Don Filiberto viene aggredito in questa puntata de Il Segreto del 28 ottobre 2020

Don Filiberto sta vivendo dei momenti drammatici. A causa dei problemi finanziari di Puente Viejo, Maurcio ha dovuto tagliare i fondi comunali per la chiesa, scatenando la reazione violenta del sacerdote. Filiberto ha infatti organizzato una protesta in piazza contro il Sindaco e tra i due c'è stato un duro faccia a faccia. Il religioso non è riuscito a spuntarla e tornato a casa con grande delusione, subisce un'aggressione da parte di alcuni uomini a volto coperto. I sospetti ricadono su Mauricio, accusato di aver organizzato un agguato ai danni del sacerdote, per chiudergli la bocca.

Anticipazioni Il Segreto: Isabel sospetta di Mauricio

Mauricio dovrà difendersi da un'accusa dopo l'altra. Il Sindaco è accusato non solo di aver architettato un'aggressione ai danni di Don Filiberto, facendolo picchiare da alcuni uomini armati in casa sua, ma dovrà vedersela anche con Isabel. La marchesa infatti scoprirà, tramite Iñigo, che lo sterzo della macchina è stato manomesso. La De Los Visos punterà il dito contro il Godoy, sicuramente comandato da Donna Francisca. Intanto Tiburcio non ricorda nulla della sua scomparsa!

Il Segreto Anticipazioni: Don Ignacio nei guai

Situazione in bilico anche per Don Ignacio. Dopo l'incidente avvenuto nella sua fabbrica, in cui Damian ha perso alcune falangi delle sue mani, il Solozobal è costretto ad affrontare la stampa. Un giornalista ficcanaso in particolare gli sta dando il tormento e l'uomo d'affari non riesce a liberarsene. Intanto anche in casa continuano i guai. Don Ignacio ha sorpreso Marta e Adolfo mentre si baciavano e ha capito che tra sua figlia maggiore e il De Los Visos continua la tresca amorosa. Purtroppo per loro anche Rosa lo ha compreso e pensa a un nuovo piano contro sua sorella.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.

