Il Segreto Anticipazioni 28 maggio 2019: Antolina mente ancora al marito. Isaac le crederà?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 28 maggio 2019, Isaac torna dal suo viaggio e non trova Elsa in casa. Antolina dà al marito una versione dei fatti diversa da quanto è accaduto. Non gli rivela infatti che Consuelo ha portato via la ragazza. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Antolina mente a Isaac in questa puntata de Il Segreto del 28 maggio 2019

Consuelo è corsa a salvare Elsa, in balia della sua aguzzina. Antolina, non soddisfatta di averla quasi uccisa di lavoro e gelosa delle attenzioni che la sua nemica aveva guadagnato, ha iniziato ad avvelenarla. La poverina versa in condizioni drammatiche e Isaac – fuori per lavoro – non la può aiutare. Consuelo è però intervenuta in suo soccorso per tempo e l'ha portata via da casa Guerrero, per darle le cure necessarie. Antolina è furiosa e quando suo marito torna dal suo viaggio e non trova la Laguna a casa, gli riferisce una versione dei fatti completamente diversa dalla realtà. Il carpentiere cadrà ancora una volta nella trappola dell'astuta e perfida moglie o capirà che ci sono delle inesattezze?

Consuelo sospetta che Elsa sia avvelenata

Elsa sta sempre più male e la sua salute – fin quando è stata a casa Guerrero – non ha dato segni di miglioramento. Per fortuna Consuelo è intervenuta in tempo e proprio quando la ragazza viene portata via da Antolina, inizia a riprendersi. La nonna di Julieta comincia a sospettare che la Laguna sia stata avvelenata ma per averne la certezza, bisogna aspettare il medico. Cosa riveleranno le analisi? Si provvederà a punire Antolina?

