Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto della puntata del 28 luglio 2020. Nell'episodio, Pepa, forte del segreto confessionale, racconta la sua storia a Don Anselmo.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 28 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Alberto Guerra, il nuovo medico arrivato in città, non sembra riscuote successo tra i suoi nuovi pazienti. Tristán intanto, continua ad indagare sulla morte del padre, ma la ricerca non sembra dare buoni frutti. Pepa decide di confessa tutta la sua storia a don Anselmo e spera che l’uomo, vincolato dal segreto del confessionale, non la renda pubblica. Sebastián è pronto ad aiutare Raimundo, ma si troverà presto a scontrarsi con la testardaggine dell'uomo. Anche Hipólito prova a supportare suo padre, in ansia per la visita del principe Alfonso. Nel frattempo alla villa, arrivaMercedes, la cugina orfana di Tristán e Soledad.

Il Segreto: Alberto Guerra, nuovo medico del Paese, fa i conti con la diffidenza dei nuovi pazienti

Donna Francisca accusa i primi sintomi di una banale influenza e Pepa ne approfitta per convincerla a scegliere finalmente un nuovo medico in sostituzione del defunto don Julian. Quando però Alberto Guerra, il nuovo medico arrivato in città per sostituire don Julián, inizia a visitare i nuovi pazienti, trova grande diffidenza. Gli abitanti di Puente Viejo non nascondono di essere scontenti delle cure del medico, motivo che li spingerà a continuare a rivolgersi a Pepa.

Pepa confessa tutto a Don Anselmo, nella puntata de Il Segreto del 28 luglio 2020

Don Anselmo ha improvvisamente ricordato tutta la verità sulla Levatrice ed è pronto ad inchiodarla. Pepa, messa spalle al muro, continua a negare, costringendo il sacerdote a mettersi in cerca di prove che confermino i suoi ricordi. Ma la Levatrice ha già in mente un piano per impedirgli di rivelare a tutti la verità: strong>punterà sul segreto confessionale. E' per questo che deciderà di confidarsi con il prete, è infatti certa che l'uomo non tradirà il vincolo di segretezza imposto dal sacramento.

Il Segreto: Tristan non riesce a scoprire nulla di nuovo sulla morte di suo padre

Dal ritrovamento dell'anello appartenuto a suo padre, Tristan cerca informazioni riguardo alla morte di Salvador. Ha già interrogato la sorella, ma la versione di Soledad coincide con quella già data da tutti gli altri testimoni. Eppure Tristan continua nutrire dei sospetti. Sconfortato, prova a ricorrere ad altri mezzi: si procura il certificato di morte del padre, sperando di ottenere finalmente le risposte desiderate.

Il Segreto: Sebastian e Hipolito pronti ad aiutare i rispettivi padri

Sebastián deciso ad aiutare suo padre Raimundo, consiglia di proporre a Pardo i terreni al posto della locanda come garanzia del prestito. Sarà lui stesso a contrattare l'usuraio. Nel frattempo anche Hipólito ha un suggerimento per suo padre: organizzare un grande ricevimento per la venuta in paese del principe Alfonso. Nel frattempo alla villa arriva Mercedes, la cugina orfana di Tristán e Soledad.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.