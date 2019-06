Il Segreto Anticipazioni 28 giugno 2019: Julieta è scomparsa!

Anticipazioni TV

A poco tempo dalle nozze, Julieta scompare nel nulla. Elsa viene lodata da tutto il paese ma deve affrontare lo sdegno del nuovo medico, arrivato all'ospedale.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 28 giugno 2019, Elsa si prende cura dei malati di Puente Viejo e in paese tutti ringraziano la generosità di questa ragazza, che un tempo hanno accusato di essere un'assassina. Maria intanto si occupa di Fernando e Julieta sparisce prima della sue nozze. In paese infine arriva un nuovo medico, che si rivela essere ostile nei confronti della Laguna. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Canale5.

Elsa si prende cura dei malati in questa puntata de Il Segreto del 28 giugno 2019

L'epidemia di varicella si è diffusa a Puente Viejo ed Elsa si è offerta di accudire i malati all'ospedale. La Laguna è immune alla malattia, visto che l'ha contratta da bambina. La sua generosità non passa inosservata e tutti i paesani tessono le lodi di questa ragazza, che hanno accusato di essere un'assassina di bambini. Intanto però la giovane deve affrontare l'ostilità di un nuovo medico arrivato nella clinica di campagna. Perché questo nuovo giovane si accanisce contro la povera Elsa?

Julieta è scomparsa

Alla Villa c'è un'aria di gioia. La presenza di Beltran ed Esperanza ha dato una ventata di giovinezza alla magione di Donna Francisca e anche lei sembra tornata indietro nel tempo. Maria si occupa di Fernando, il salvatore dei suoi figli, e con riconoscenza lo assiste nella sua degenza. Francisca non è molto contenta anzi non ammette indulgenza nei confronti del Mesia e questa la porta a discutere con la sua figlioccia e con suo marito Raimundo. Intanto Julieta sparisce all'improvviso senza lasciare traccia poco prima delle nozze. Chi avrà rapito l'Uriarte, che da tempo teme per la sua vita dopo aver scoperto che qualcuno la stava pedinando? Saul è molto preoccupato.

