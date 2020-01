Il Segreto Anticipazioni 28 gennaio 2020: Dori in trance! Maria è terrorizzata

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 28 gennaio 2020 – durante una delle sedute di terapia, Dori Vilches entra in una specie di trance spaventando Maria. L'infermiera comincia a proferire frasi sconnesse e senza senso, che mettono in guardia la Castañeda. Francisca intanto torna a Puente Viejo con un nulla di fatto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Maria si sottopone giorno per giorno a terapie sempre più dure e faticose. Il suo desiderio di rimettersi in piedi e tornare a camminare è più forte di ogni ostacolo e per questo motivo – nonostante il dolore si faccia intenso - ha impedito a Fernando di diminuire le ore da passare insieme alla Vilches. L'infermiera diventa però più enigmatica e comincia a preoccupare seriamente la Castañeda. Durante una delle loro sedute di fisioterapia, Dori cade in una specie di trance e comincia a pronunciare frasi sconnesse e senza senso, facendo riferimento a un incendio e a due bambini. Tornata in sé chiede alla figlioccia di Francisca di dimenticare l'accaduto ma lei è profondamente scossa. Cosa sta succedendo alla donna che quotidianamente le è accanto? Solo il Mesia è in grado di darle delle risposte!

Il Segreto: Francisca torna a Puente Viejo con brutte notizie

Francisca è partita alla volta de La Puebla per fermare Morales. La Montenegro non può permettere che il suo paese venga spazzato via dall'inondazione e ha contato sino all'ultimo sulle sue influenti conoscenze. Purtroppo per lei e per Puente Viejo, il viaggio della matrona si è rivelato inutile. Nessuno potrà aiutare i cittadini e per il borgo spagnolo si contano i giorni. Anche Carmelo sembra impotente davanti alla decisione del sottosegretario ma...non tutto è perduto!

