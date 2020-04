Il Segreto Anticipazioni 28 aprile 2020: Isabel minaccia Tomas di lasciare Marcela

Anticipazioni TV

Isabel non vuole dare scandalo e intima al figlio di lasciare immediatamente Marcela.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che nella puntata di domani – martedì 28 aprile 2020 – Pablo sospetta di Ramon e crede che l'uomo sia stato mandando per un controllo all'azienda e per segnalare qualche errore nella contabilità dell'anno passato. Isabel ordina a Tomas di lasciare Marcela e il ragazzo – profondamente innamorato della locandiera – è in profonda crisi. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Pablo sospetta di Ramon in questa puntata de Il Segreto del 28 aprile 2020

A Puente Viejo è arrivato Ramon Solozobal, un lontano cugino di Ignacio. L'uomo si è immediatamente distinto per il suo carattere irreprensibile e per alcuni, la sua visita, nasconde un doppio fine. Pablo comincia a nutrire il sospetto che il congiunto di Don Ignacio e delle sue figlie, sia stato mandato per un controllo mirato all'azienda e per evidenziare qualche errore nella contabilità dell'anno passato. Il ragazzo sembra non avere torto, almeno è quello che sembra trasparire dalle anticipazioni de Il Segreto.

Il Segreto anticipazioni: Isabel obbliga Tomas a lasciare Marcela

Il ritorno di Matias dopo anni di prigionia ha aperto una vero e proprio problema. Marcela sembra aver dimenticato suo marito e si è innamorata di Tomas De Lo Visos. La relazione extraconiugale della Del Molino ha scatenato le voci a Puente Viejo e Isabel, è costretta a intervenire. La nuova padrona de L'Habana obbliga suo figlio a lasciare Marcela. Il ragazzo è in profonda crisi; ama profondamente la locandiera ma non vuole disobbedire a sua madre. Intanto Matias ha fatto il suo primo incontro con Alicia. Le anticipazioni de Il Segreto ci lasciano intendere che il Castañeda finirà presto per tradire a sua volta la moglie.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.