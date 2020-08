Il Segreto Anticipazioni 28 Agosto 2020: Pepa allontana Tristan dalla sua vita

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 28 agosto 2020. Nell'Episodio della Soap, Pepa allontana Tristan dalla sua vita. La ragazza è delusa dal suo comportamento e gli dice che il loro amore è finito.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto, per la puntata del 28 agosto 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.40 su Canale5, Pepa esce di prigione. È salva e finalmente l'accusa su di lei è caduta. La ragazza non ha però dimenticato che Tristan ha dubitato di lei e non intende perdonarlo, nonostante il Castro implori il suo perdono. Juan è deciso a riprendersi Soledad mentre Angustias si fa prescrivere un ricovero in sanatorio con l'intendo di uccidere Pepa.

Pepa dice addio a Tristan in questa puntata de Il Segreto del 28 agosto 2020

Tristan ha salvato Martin da Felisa e poi ha convinto Francisca a ritirare le accuse su Pepa. La ragazza viene quindi scagionata ed esce di prigione. Ad attenderla, fuori, c'è Alberto ma anche Tristan. La levatrice non vuole più vedere il Castro sulla sua strada. Non riesce a dimenticare che il ragazzo ha dubitato di lei e non ha intenzione di continuare la loro storia d'amore. La Balmes gli dice dunque che la loro storia è arrivata al capolinea!

Anticipazioni Il Segreto: Cos'ha in mente Angustias?

Tristan ha il cuore a pezzi! Il ragazzo si sente profondamente in colpa per aver dubitato di Pepa e fa di tutto per farsi perdonare. Purtroppo però le cose non sono facili e la giovane non intende dargli nessuna possibilità per recuperare il loro amore. Intanto Angustias, cacciata da Villa Montenegro, si fa prescrivere un ricovero in sanatorio. Il suo obiettivo è però quello di presentarsi da Pepa armata di coltello.

Il Segreto Anticipazioni: Juan vuole rivedere Soledad

L'amore non trova ostacoli e lo sa bene Juan. Il Castañeda è deciso a riprendersi Soledad e vuole mostrare a tutto il paese di essere vivo. Il ragazzo è consapevole che questa sua scelta potrebbe causargli non pochi guai. Francisca infatti potrebbe volersi vendicare di lui e cercare di farlo fuori un'altra volta! Juan però non intende fermarsi! I suoi sentimenti per la figlia della Montenegro vanno ben al di là della paura.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.