Il Segreto Anticipazioni 28 agosto 2019: Alvaro ed Elsa si baciano mentre Fe fugge

Tra Alvaro ed Elsa scatta il bacio ma il dottore si tira indietro. Isaac invece fa una scenata di gelosia alla Laguna, furioso.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 28 agosto 2019, mentre Raimundo e Mauricio organizzano la fuga di Fe in America da Rosario e Prado, Alvaro ed Elsa si baciano. Il dottore però fa marcia indietro e non vuole rendere ufficiale il loro rapporto. Il Sergente invece informa Carmelo e Severo che il caso è chiuso. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.35 su Canale5.

Fe in fuga in questa puntata de Il Segreto di mercoledì 28 agosto 2019

La morte di Fe è un inganno. Mauricio ha spiegato che la bella locandiera ha dovuto fingere di perdere la vita nello scontro con Faustino, per salvarsi dal suo aguzzino. Raimundo consiglia alla rossa di traferirsi in America e di raggiungere Rosario e Prado mentre Maria riceve un pacco con una lettera, che non le dà molta tristezza. A inviarglielo è Gonzalo, che le dice di amarla ancora e le spedisce dei regali per i bambini. A starle vicino in questo momento delicato è Roberto ma fa infuriare Fernando, geloso di lui.

Alvaro ed Elsa si baciano ne Il Segreto

Isaac e Antolinacontinuano ad allontanarsi a causa delle gelosia di lei. Il Guerrero è costretto a lavorare fianco a fianco con la Laguna e questo lo mette in seria difficoltà con sua moglie. È infatti chiaro che i sentimenti del falegname per la sua ex fidanzata, non siano scomparsi. Ma Elsa sembra interessata a un altro uomo. Tra lei e Alvaro scatta un bacio ma il dottore preferisce non dare alcuna etichetta al loro rapporto. Isaac, geloso, affronta Elsa che gli ricorda che la loro storia si è conclusa da tempo e che deve farsene una ragione. Intanto il Sergente convoca Carmelo e Severo e gli comunica che il caso è chiuso.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.