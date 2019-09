Il Segreto Anticipazioni 27 settembre 2019: Elsa sotto shock, le nozze sono a rischio!

Anticipazioni TV

Elsa crolla davanti alla sua immagine allo specchio, in abito da sposa. La ragazza ripensa ai preparativi del suo matrimonio con Isaac e si scioglie in pianto.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 27 settembre 2019, Isaac disarma Antolina e le ribadisce di non amarla e di non essere felice con lei. Saul rifiuta di lasciare Puente Viejo mentre Francisca trama per liberarsi sia di Roberto che di Fernando, una volta per tutte. Alvaro parte per occuparsi della vendita delle proprietà di Elsa, mentre la Laguna viene assalita dal panico mentre fa la prova dell'abito. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Saul non vuole abbandonare Puente Viejo nella puntata de Il Segreto del 27 settembre 2019

Un colpo di scena nelle trame de Il Segreto. Saul – da sempre deciso a dare un colpo di spugna al suo passato – rifiuta la proposta di Julieta di andare via dal paese. Il ragazzo non vuole lasciare Puente Viejo, almeno per il momento. La faccenda dei Molero deve infatti essere risolta e per questo chiede a Cifuentes di collaborare alle indagini. Che avrà in mente l'Ortega? Antolina ha tentato un gesto estremo per evitare che Isaac scoprisse la verità sul suo conto. Il Guerrero l'ha però disarmata e una volta calmate le acque, le ribadito di non amarla e di non essere felice con lei.

Elsa collassa e piange prima del matrimonio ne Il Segreto

Mentre Francisca continua a tramare per liberarsi sia di Roberto che di Fernando, Alvaro comunica a Elsa di voler partire subito per acquistare i terreni della Laguna. Non c'è tempo da perdere e anche se mancano due giorni al matrimonio, il viaggio non può essere rimandato. Elsa saluta il suo futuro marito e si dedica alla prova dell'abito. Il bel momento viene però guastato. La Laguna crolla improvvisamente e scoppia in lacrime, ricordando il momento dei preparativi per le nozze con Isaac. Tiburcio intanto ottiene il permesso dalle autorità per cercare il leone Pancho.

