Il Segreto Anticipazioni 27 ottobre 2020: Matias minaccia Mauricio con una pistola!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame per la Puntata de Il Segreto del 26 ottobre 2020. Nell'Episodio della Soap di Canale5, Mauricio avrà molti nemici da fronteggiare!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 27 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale 5, Matias, dopo aver puntato una pistola contro Mauricio, ottiene le informazioni che voleva, anche se sono ben diverse da quelle che pensava di ricevere. Mauricio, nel frattempo, deve fare i conti anche con don Filiberto, a cui ha tagliato i fondi comunali per la chiesa. Il sacerdote ha organizzato una protesta in piazza contro il Sindaco. Don Ignacio deve gestire la difficoltà delle ricerche della madre di Pablo, ma anche il giornalista di Bilbao, Alberto Santos, che continua a ficcare il naso nei suoi affari. Tiburcio fa ritorno a Puente Viejo, ma sembra molto spaesato. Juan Montalvo, si reca in una bisca per distrarsi, ma al tavolo da gioco fa scottanti rivelazioni sul suo passato.

Matias minaccia Mauricio con una pistola, nella Puntata de Il Segreto del 27 ottobre 2020

Marcela e Matias possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, Camelia è fuori pericolo e il medico ha scongiurato eventuali danni cerebrali. La piccola dunque sta bene e si rimetterà presto in piedi, eppure questo non sembra bastare a Matias, pronto a vendicarsi del minaccioso piromane che ha rischiato di uccidere sua figlia. Ancora sotto shock, il poverino ha iniziato ad investigare e indizi e sospetti l'hanno condotto fino a Mauricio. Convinto infatti che il Sindaco stia tentando di coprire qualcuno arriverà a minacciarlo con una pistola, le risposte che avrà dal Godoy non saranno però quelle sperate...

Il Segreto Anticipazioni: Don Filiberto contro Mauricio

Il povero Mauricio ha più di un nemico in questo momento, dopo l'inaspettato agguato di Matias infatti, il Primo cittadino dovrà fare i conti con una orda impazzita di fedeli guidati da Don Filiberto. Il Parroco, appresa la notizia di un taglio dei fondi comunali destinati alla chiesa, ha iniziato ad infamare Mauricio, istigando il suo "gregge" a protestare contro di lui e la sua politica.

Il Segreto Anticipazioni: Tiburcio torna a casa, ma non ricorda nulla

Tiburcio ha fatto ritorno a casa dopo molti giorni dalla sua misteriosa scomparsa, purtroppo il marito di Dolores sembra spaesato e non ricorda nulla riguardo ai motivi che l'hanno spinto ad abbandonare Puente Viejo. La famiglia Miranar è preoccupata, tutti gli amici del bottegaio sono in ansia e si domandano quale sia il motivo di questa improvvisa amnesia. Tiburcio sarà forse malato?

Il Segreto Anticipazioni: Don Ignacio attraversa un brutto periodo!

E' un momento difficile per Ignacio: Damian è rimasto gravemente ferito dopo un turno di lavoro in fabbrica e una giornalista ficcanaso sta indagando su un altro incidente avvenuto anni prima nelle Industrie Solozabal di Bilbao, quando Don Ignacio ne era il direttore. A rendere tutto più complicato, la fallimentare ricerca della mamma di Pablo e il frustrante silenzio di Rosa...

