Il Segreto Anticipazioni 27 novembre 2020: Matias è un impostore!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 27 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.45 su Canale5, Alicia ottiene le informazioni desiderate su Matias: Isidoro le dimostra il coinvolgimento del ragazzo nella lotta alla repubblica, accusandolo di essere una spia del governo reggente, ma la lei stenta comunque a crederci. Raimundo preoccupa tutto il paese, la sua condizione non sembra migliorare. Rosa è ossessionata dall’organizzazione del matrimonio, mentre Encarnacion decide di abbandonare la Villa, lasciando il lavoro al servizio dei Solozabal. E' guerra tra Ignacio e María Jesus, ma Pablo si schiera con il padre.

Matias è un collaborazionista, Alicia è sconvolta. Nella Puntata de Il Segreto del 27 novembre 2020

Il rapporto tra Alicia e Matias non è quello di una volta, la Urrutia non si fida più del suo ex amante. Matias non gliela racconta giusta, dietro la maschera del rivoluzionario, nasconde forse un'altra natura e un altro scopo? Molte domande affollano la testa di Alicia, ma c'è qualcuno che può scogliere ogni dubbio: Isidoro. E' per questo che la ragazza lo sorprenderà in un'imboscata. L'uomo le dirà quello che lei desidera sapere, ma anche che stenterà a credere: Isidoro le racconterà che Matias è un collaborazionista al servizio del Governo.

Il Segreto Anticipazioni: Francisca è furiosa e preoccupata

Francisca si è messa alla ricerca disperata di Raimundo e alla fine è riuscita a ritrovare il suo amato marito. L'Ulloa, per la gioia di Matias e della sua famiglia, è tornato a casa ma è stato subito chiaro che le sue condizioni di salute sono critiche. Il poveretto è vivo ma versa in uno stato catatonico da cui sembra non riuscire a uscire. La Montenegro è furiosa. Chi ha potuto ridurre così il suo adorato consorte? Chiunque sia la pagherà molto cara!

Il Segreto Anticipazioni: A casa Solozabal la tensione è altissima

A casa Solozabal le cose non vanno bene, a impensierire tutti sono i folli sbalzi di umore di Rosa e il suo morboso interesse per il matrimonio, ormai suo unico pensiero. Ma non è solo lei a destare preoccupazione. Ignacio non ha preso bene l'arresto di Urrutia e l'allontanamento di Encarnation, l'uomo è molto crucciato e a peggiore le cose ci si mette anche la machiavellica Maria Jesus. La donna sembra avere un forte ascendente su Pablo e lo sta spingendo a schierarsi contro suo padre.

