Il Segreto Anticipazioni 27 novembre 2019: Elsa è fuori pericolo!

Mentre la Castañeda s'illude di poter tornare a camminare, l'intervento a cuore aperto della Laguna è andato a buon fine.

Nell'episodio de Il Segreto di mercoledì 27 novembre 2019 vedremo Maria sperare di riuscire a guarire grazie all'intervento del luminare che le ha presentato Fernando. Intanto, l'operazione di Elsa è riuscita. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 16.10.

Maria s'illude di poter guarire nell'episodio de Il Segreto del 27 novembre 2019

Maria è rimasta schiacciata sotto le macerie in seguito all'esplosione dell'ordigno durante il banchetto nuziale di Fernando e Maria Elena, e dal quel momento non può più camminare. La giovane donna mal sopporta l'idea di non poter più stare sulle proprie gambe, tanto da arrivare a pensare che sia meglio morire piuttosto che sopravvivere nelle sue condizioni. Il Mesia, però, non vuole permettere alla Castañeda di deprimersi ed arrendersi, e la incoraggia a reagire. In più, le suggerisce il nome di un dottore specializzato in disabilità motorie che in passato aveva aiutato anche lui. La ragazza si attacca a questa speranza... s'illude di poter guarire. Così, si confida con Don Berengario.

Il Segreto: Elsa è salva!

Elsa era convinta che, di lì a breve, sarebbe morta. In effetti, la sua malattia cardiaca non le lasciava scampo. Fortunatamente, il dottor Zabaleta le ha dato una speranza, informandola sulla presenza di un luminare a Madrid capace di operarla. Tuttavia, il costo dell'intervento era eccessivo per la Laguna ed il suo amato. Così, Adela ha organizzato una colletta, Antolina incredibilmente ha voluto contribuire, ma non con una donanzione, bensì con una restituzione, ed il Guerrero ha chiesto all'usuraio di Puente Viejo, Prudencio, un prestito. La coppia ha finalmente le 4.000 pesetas necessarie. Pertanto, Elsa si è sottoposta all'operazione a cuore aperto... che è andata bene!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.