Il Segreto Anticipazioni 27 novembre 2018

Nella puntata de Il Segreto di martedì 27 novembre 2018, Julieta chiede a Prudencio di vedersi. Intanto Severo capisce di provare qualcosa per Irene e quando la vede in compagnia di un altro uomo si ingelosisce….

Il Generale De Ayala è tornato a tormentare Alfonso e la sua famiglia. La reazione dei coniugi Castañeda è molto diversa: Alfonso reagisce con rabbia dopo l’ennesima provocazione del terribile militare mentre Emilia continua a esercitarsi con il lancio dei coltelli ed è diventata piuttosto brava. Emilia ha rivelato al marito quanto successo in prigione e della violenza che ha dovuto subire e Alfonso, preso dal senso di colpa, le chiede perdono. Intanto Julieta è agli arresti domiciliari e decide di chiedere udienza a Prudencio.

Julieta chiede a Prudencio di incontrarsi in questa puntata de Il Segreto del 27 novembre 2018

Julieta è stata arrestata ma ancora non conosce le motivazioni che l’hanno portata dietro le sbarre. Una volta a casa, dopo che bha pagato la cauzione, riceve la visita del suo avvocato che la mette in guardia e le consiglia di agire con cautela. Convintasi di dover risolvere la situazione con Prudencio, chiede al marito di raggiungerla. Con lei però ci sono Saul e Don Anselmo, decisi a non lasciare la ragazza da sola e convinti a voler cercare una soluzione a questa scomoda situazione. Intanto Hipolito e Onesimo hanno stampato le foto dei compaesani e hanno intenzione di creare un album di figurine, per rilanciare il loro emporio.

Severo geloso di Irene

Tiburcio continua a prestare le sue cure a Don Berengario che sta ancora male. Severo intanto si è reso conto di provare dei sentimenti per Irene e si ingelosisce quando la vede in compagnia di un altro uomo. Il Santacruz e la Campuzano hanno appena fatto pace e hanno iniziato a convivere pacificamente. Ora che la situazione pareva essersi rasserenata arriva una brutta notizia. L’uomo vicino a Irene non sta cercando di corteggiarla ma di convincerla a seguirlo ad Alicante, dove le è stato offerto un ottimo posto di lavoro. La giornalista sembra convinta ad accettare la proposta e a lasciare per sempre Puente Viejo e…Severo!

