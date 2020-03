Il Segreto Anticipazioni 27 marzo 2020: Don Berengario ritrova l'amore

Anticipazioni TV

Don Berengario confessa a Marina di amarla ancora e la convince a rimanere in paese. Emilia e Alfonso intanto organizzano un piano per aiutare Maria e Matias.

Le anticipazioni del Il Segreto ci rivelano che nella puntata di domani – venerdì 27 marzo 2020 – Don Berengario apre il suo cuore a Marina e le confessa di amarla ancora mentre Emilia e Alfonso, tornati a Puente Viejo, sono pronti a scovare Fernando e a fargliela pagare. Ma vediamo nel dettaglio la trama dell'episodio in onda 16.40 su Canale5.

Don Berengario confessa il suo amore a Marina nella puntata de Il Segreto del 27 marzo 2020

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Don Berengario non si lascerà scappare Marina. Il sacerdote ha deciso di cambiare vita e di dar retta ai consigli di Don Anselmo. Il suo amico, prima di tutti, ha capito che tra lui e Marina c'è ancora un forte amore e che i due non possono più perdersi di vista. Berengario quindi corre incontro alla sua amata, che è già in cammino per allontanarsi da Puente Viejo. Una volta faccia a faccia con lei, le confessa finalmente tutti i suoi sentimenti.

Il Segreto Anticipazioni: Emilia e Alfonso contro Fernando

Il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo è provvidenziale. I coniugi Castañeda sfidano il pericolo e sono pronti ad aiutare Maria e Matias a trovare Fernando e a fargliela pagare. Il Mesia ha ormai perso il senno è ha rapito Esperanza e Beltran, oltre ad aver ucciso prima Meliton e poi Paco, morto nel salvare sua nipote Camelia. Non si può più permettere che il figlio di Olmo semini ancora il panico in paese; è ora di agire! Gli spoiler ci rivelano che sarà importantissimo l'intervento di Garcia Morales, che svelerà a Raimundo altri particolari sul piano di Fernando; piano che fa davvero paura!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 23 al 28 marzo 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.