Il Segreto Anticipazioni puntata del 27 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di oggi: Marta confessa a Ramon la verità sul loro bacio e il Solozobal è molto diverito.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che nella puntata di oggi – mercoledì 27 maggio 2020 – Marta rivela a Ramon il vero motivo per cui lo ha baciato. La Solozobal l'ha “usato” per allontanare da lei Adolfo e sembra essere riuscita nel suo intento. Il lontano cugino di Don Ignacio sembra divertito dal giochetto in cui è stato coinvolto e attende di conoscere i prossimi rivolti. Don Ignacio intanto chiede a Manuela di organizzare un banchetto per i suoi dipendenti. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Ramon coinvolto nel triangolo amoroso delle sorelle Solozobal

Lo scabroso triangolo amoroso tra Rosa, Marta e Adolfo si sta trasformando in qualcosa di molto più complesso. Sì perché a essere coinvolto nella complicata relazione d'amore delle sorelle Solozobal con il primogenito di Donna Isabel, sarà anche Ramon. Il cugino di Don Ignacio, mandato a Puente Viejo per controllare il lavoro del capitano d'industria, si troverà – suo malgrado – a far parte di una faccenda molto complicata. Tutta colpa di Marta che, per allontanare Adolfo, ha scelto di baciarlo davanti a tutti e di fingere di avere una storia con lui.

Marta spiega a Ramon il motivo del suo bacio nella puntata de Il Segreto del 27 maggio 2020

Marta ha baciato Ramon per allontanare Adolfo da lei e per non far del male a Rosa. Ma se è riuscita a far soffrire il De Los Visos, ormai convinto di averla persa, ha anche confuso l'inconsapevole Ramon. La bella Solozobal deve delle spiegazioni a suo cugino e prima che possa farsi delle strane idee, gli rivela il motivo del loro bacio. Ramon sembra molto divertito di essere stato usato per scopi amorosi e invece che giudicare la ragazza, è pronto a scoprire come evolverà la situazione.

Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio organizza un banchetto per i suoi dipendenti

Don Ignacio sta facendo di tutto per garantire la sicurezza della sua industria e dei suoi dipendenti, minacciate dalla rivolta degli operai della miniera di Isabel. Anche per questo ha chiesto alla marchesa di poter acquistare le sue proprietà ricevendo un netto rifiuto. Anzi Isabel è andata su tutte le furie, umiliata da una battuta fuori luogo pronunciata da Ramon. Il Solozobal, per smorzare i toni, chiede così a Manuela di organizzare un banchetto per i suoi dipendenti.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.