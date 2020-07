Il Segreto Anticipazioni 27 luglio 2020: Pepa ha un piano per zittire Don Anselmo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto della puntata del 27 luglio 2020. Nell'episodio, Pepa studia un piano per fermare Don Anselmo, pronto a rivelare la verità sul conto della Levatrice!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 27 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Pepa, messa spalle al muro da don Anselmo, continua a negare. Il sacerdote allora si impegna a trovare prove che confermino i suoi ricordi. Ma la levatrice sa come impedirgli di rivelare a tutti la verità sul suo conto! Intanto Tristan continua ad indagare sulla morte del padre deciso a scogliere ogni dubbio. Sebastian cerca di tirare Raimundo fuori dai guai, ma lui rifiuta l'aiuto del figlio. Donna Francisca accusa i primi sintomi di una banale influenza e Pepa ne approfitta...

Pepa ha un piano per fermare Don Anselmo, nella Puntata de Il Segreto del 27 luglio 2020

Don Anselmo indaga da giorni sul conto di Pepa, purtroppo senza ottenere le informazioni sperate. La memoria è però venuta in suo soccorso. Il Sacerdote ha infatti improvvisamente ricordato tutta la verità sulla Levatrice ed è pronto ad inchiodarla. Pepa, messa spalle al muro, continua a negare, costringendo il sacerdote a mettersi in cerca di prove che confermino i suoi ricordi. Ma intanto la Levatrice riflette su come fermarlo e un'idea le balena in testa: può impedirgli di rivelare a tutti la verità puntando tutto sul segreto confessionale.

Il Segreto: Tristan si procura il certificato di morte di suo padre... è il momento della verità!

Dal ritrovamento dell'anello appartenuto a suo padre, Tristan cerca informazioni riguardo alla morte di Salvador. Ha già interrogato la sorella, ma la versione di Soledad coincide con quella già data dagli altri testimoni. Eppure Tristan continua nutrire dei sospetti. E' per questo che il ragazzo si procura il certificato di morte del padre, sperando di ottenere risposta ai dubbi che lo attanagliano.

Il Segreto: Raimundo rifiuta l'aiuto di Sebastian!

Sebastian si offre di pagare il debito di Raimundo con l’usuraio, del resto il ragazzo è tornato a Puente Viejo proprio per cacciare il povero padre fuori dai guai. Purtroppo non ha fatto i conti con la testardaggine del genitore, il quale, rifiuta categoricamente di coinvolgere i suoi figli nella vicenda. Intanto Donna Francisca accusa i primi sintomi di una banale influenza e Pepa ne approfitta per convincerla a scegliere finalmente un nuovo medico in sostituzione del defunto don Julian.

