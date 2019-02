Il Segreto Anticipazioni 27 febbraio 2019: Elsa e suo padre Amancio si ricongiungono

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 27 febbraio 2019, Adela torna a casa senza rivelare a Carmelo le sue reali condizioni di salute mentre Elsa e suo padre Amancio si ricongiungono. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

La verità viene sempre a galla a Puente Viejo e presto sia Carmelo che Elsa scopriranno la triste realtà celata dalle due persone che più amano al mondo. Intanto però è tempo di dolci ritorni.

Adela torna a casa in questa puntata de Il Segreto del 27 febbraio 2019

Abbiamo lasciato la povera Adela in un letto di ospedale a tormentarsi a causa delle dure parole del dottor Iglesias. La maestra ha scoperto di essere in pericolo di vita a causa di alcune schegge conficcatesi nel suo cervello. L'Arellano ha deciso di non rivelare nulla a Carmelo e ora - in questa puntata - la ritroviamo di nuovo nel confort della sua casa. Costantemente controllata dall'occhio vigile del marito, Adela torna piano piano alla sua normale routine ma ben presto dovrà fare i conti con la sua salute precaria.

Elsa si ricongiunge con suo padre Amancio

Puente Viejo accoglie un nuovo Laguna; si tratta di Amancio, il padre di Elsa. La ragazza ha scoperto che il suo amato genitore è ancora vivo. Elsa ha infatti sempre pensato che Amancio fosse morto e non ha saputo trattenere lo stupore quando ha sentito la sua voce al telefono. Ora i due sono finalmente riuniti ma la verità è in agguato. La perfida Antolina sta già macchinando qualcosa pur di nascondere il suo terribile passato.

