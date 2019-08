Il Segreto Anticipazioni 27 agosto 2019: Fe è viva, Mauricio spiega perché ha finto la sua morte

Anticipazioni TV

Mentre Fe resta nascosta, Mauricio informa gli amici della farsa e spiega i motivi che l'hanno spinto a mettere in scena la morte della donna.

Nella puntata de Il Segreto in onda martedì 27 agosto 2019, scopriremo che Mauricio ha messo in scena la morte di Fe d'accordo con Alvaro, così da permettere la fuga della donna dal paese. Il Capomastro, preoccupato del destino dell'amata, decide di informare Raimundo della farsa nella speranza che l'Ulloa lo aiuti ad individuare un luogo sicuro per Fe. Nel frattempo Elsa inizia a nutrire sospetti sulla vicenda, Alvaro non sembra infatti affranto dalla morte della donna, nonostante sia stato proprio lui a prestarle soccorso. II dottore sarà quindi costretto a rivelare anche a lei della messinscena. Del resto nel giro di poco Mauricio, approfittando della veglia funebre, racconterà a tutti di come sono andati davvero i fatti. A preoccupare invece Antolina, è un uomo misterioso che ha visto confabulare in segreto con Isaac. Di chi si tratterà? Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 15.35.

Mauricio chiede l'aiuto di Raimundo nella puntata de Il Segreto del 27 agosto 2019

Mauricio è preoccupato per le sorti di Fe, la donna è infatti scampata all'agguato di Faustino fingendosi morta, ma ora ha bisogno di un luogo sicuro in cui nascondersi e il capomastro non ha proprio idea di dove potrebbe rifugiarsi. E' per questo che chiederà l'aiuto di Raimundo, dopo aver informato l'Ulloa della farsa, lo pregherà di dargli una mano per individuare un nascondiglio per l'ex cameriera di casa Montenegro.

Una Vita: Prima Elsa, poi anche gli altri amici di Fe, scopriranno della messinscena

Nel frattempo all'ospedale, Elsa guarda con sospetto Alvaro, la ragazza non comprende la calma del medico, nonostante la perdita della paziente. Il Fernandez sarà quindi costretto a rivelarle la verità; consapevole che un atto così altruista gli farà guadagnare punti con la Laguna. Come previsto infatti, la ragazza inizierà a guardarlo con occhi nuovi. Di li a poco il Godoy informerà anche il resto degli amici di Fe, approfittando della veglia funebre organizzata in onore della Rossa, racconterà tutta la verità.

Antolina vuole scoprire chi è l'uomo misterioso incontrato da Isaac

Antolina, lontana dal dramma della morte di Fe, si logora al pensiero di perdere Isaac e il suo timore si accentua quando scopre il marito con un misterioso uomo. Di chi si tratta? Secondo anticipazioni, l'uomo che Antolina vedrà parlare con il Guerrero, non è altro che un investigatore privato assunto dal falegname per indagare sul conto di Alvaro.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.