Il Segreto Anticipazioni 26 ottobre 2019: la femminista Araceli Padovano incanta Adela e Irene

Anticipazioni TV

Adele e Irene possono finalmente compiacersi del loro lavoro, la femminista Araceli Padovano si è rivelata una grande scoperta. Nel frattempo Gracia affronta l'invadenza di Dolores.

Nella puntata de Il Segreto di sabato 26 ottobre 2019 assisteremo all'arrivo della femminista Arceli Povedano, la riunione tra donne proseguirà senza complicazioni, nonostante le proteste iniziali, e Adela e Irene potranno finalmente compiacersi del lavoro svolto. Gracia ed Hipolito stanchi delle intromissioni di Dolores nell'educazione di Belen, si impegnano per cercare la via giusta per metterle dei paletti. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio di domani, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10.

La femminista Araceli Padovano conquista Adela e Irene, nella puntata de Il Segreto del 26 ottobre 2019

Nella puntata del 20 ottobre, abbiamo visto Francisca intervenire a sorpresa durante una riunione del comitato delle donne, la cui organizzazione è affidata a Irene e Adela. Le due hanno accettato di buongrado la partecipazione di Maria dopo che la Madrina della ragazza, Francisca, si è schierata in favore di Adela in occasione del rischioso linciaggio alla maestra, accusata di insegnamenti sovversivi ed Anarchici. Purtroppo non è stato altrettanto gradito il discorso tenuto dalla Signora, nonostante infatti il successo ottenuto, Leal e Santacruz hanno giudicato false ed ipocrite la parole della Montenegro: del resto le due sanno bene di quali crimini si è dovuta macchiare per riuscire a diventare ricca e potente. Il clima sarà invece più disteso in occasione del discorso di Araceli Povedano. La femminista, invitata a Puente Viejo per presenziare una riunione per sole donne organizzata dal Comitato, riuscirà ad incantare Adela e Irene con i suoi discorsi.

Il Segreto: L'ossessione di Dolores per Belen disturba Gracia e Hipolito

Da quando Gracia è rientrata a Puente Viejo, si è trovata a fare i conti con la morbosa ossessione di Dolores. La donna, da settimane, non smette di parlare della sua bellissima nipotina, ma ora che finalmente può tenerla tra le braccia, sembra non volersi più staccare da lei. Gracia e Hipolito sono davvero provati, le continue ammonizioni della suocera li fanno sentire incapaci nel ruolo di genitori e, l'estrema invadenza, sottrae alla coppia spazio per stare con la piccola Belen. I due sono d'accordo sul dover intervenire, è per questo che cercheranno di studiare un piano per riuscire a mettere dei paletti alla pressante nonna Dolores.

