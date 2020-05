Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Ramon mette in imbarazzo Isabel che rifiuta di vendere la sua miniera.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – martedì 26 maggio 2020 – Isabel non intende cedere alla richiesta di Don Ignacio e rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle industrie Solozobal. Non venderà la sua miniera al suo peggior nemico. Ramon intanto crea una situazione di imbarazzo tra la De Los Visos e suo cugino, con un'uscita infelice che infastidisce la Marchesa. Di cosa si tratterà? Scopriamolo nell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Isabel rifiuta la proposta di Don Ignacio in questa puntata de Il Segreto del 26 maggio 2020

La rivalità tra Don Ignacio e Isabel si fa sempre più pesante. Non c'è speranza che tra i due antichi nemici ci sia una tregua e la marchesa non ha intenzione di cedere alle richieste dei Solozobal. Ramon e Don Ignacio hanno infatti raggiunto l'Habana per fare una proposta alla De Los Visos: comprare la sua miniera. Un'offerta che la terribile signora di Puente Viejo non prende neanche in considerazione e che rifiuta con sdegno. Sfumano per il momento i tentativi di Ignacio di mettere fine alla loro inimicizia.

Il Segreto Anticipazioni: Ramon mette in imbarazzo Isabel

Isabel rifiuta con sdegno la proposta dei Solozobal infastidita dall'impudenza di Ramon. Il lontano cugino di Don Ignacio mette in imbarazzo la marchesa con un'uscita piuttosto infelice e si guadagna, anche lui, la sua inimicizia. Ramon è un uomo molto misterioso e che desta non poche preoccupazioni in casa Solozobal. Sia Pablo che Jesus hanno intuito che il ragazzo potrebbe creare problemi al loro “padrone” e hanno cominciato a tenerlo d'occhio. Chi invece sembra sottovalutare la sua pericolosità è Marta. La ragazza lo ha baciato, con il chiaro intento di allontanare Adolfo da lei e proteggere così Rosa.

Il Segreto Anticipazioni: Ramon coinvolto nel triangolo amoroso tra Rosa, Adolfo e Marta

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Ramon sarà coinvolto nello scabroso triangolo amoroso tra Rosa, Marta e Adolfo. Il cugino Solozobal sarà infatti “usato” dalla primogenita di Don Ignacio come deterrente per allontanare il De Los Visos da lei e da sua sorella. Purtroppo però, quello che comincerà come un “gioco” si trasformerà in un vero e proprio problema. Ramon è infatti molto pericoloso e non sarà facile prendersi gioco di lui.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 25 al 30 maggio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.