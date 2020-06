Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2020: Pepa rapisce Martin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Segreto del 26 giugno 2020 rivelano che Pepa, ottenuta conferma ai suoi sospetti, rapisce il piccolo Martin. Ecco Trama e Riassunto dell'episodio.

Nella Puntata in Replica de Il Segreto in onda venerdì 26 giugno 2020 su Canale5 vedremo Pepa alle prese con una sconcertante scoperta, la giovane ne è sicura: Martin è suo figlio, il primogenito di Angustias è il bambino che le fu strappato sei anni prima da Elvira e Carlos Castro. Inizia quindi a fare ricerche e la conferma non tarda ad arrivare. Pepa decide allora di rapire il bambino e lasciare Puente Viejo. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio, l'appuntamento è per le 15.40.

Il Segreto, 26 giugno 2020: Pepa ottiene conferma dei suoi sospetti: Martin è suo figlio!

Pepa ne è sicura: Martin è suo figlio. Comincia così a far domande in giro, indaga sulla presunta prima gravidanza di Angustias e scopre che Carlos, morto in un incendio con la moglie, era figlio di primo letto di don Salvador, il marito di Francisca. E che quindi era il fratellastro di Tristan e Soledad. Sconvolta da questa conferma prende una decisione: Rapire il bambino!

Pepa rapisce Martin. Nella puntata de Il Segreto del 26 giugno 2020

Approfittando del ricevimento in onore di Tristan, scapperà con Martin. Nel giro di poco però, Angustias lancerà l'allarme, tutti, in apprensione, si metteranno sulle tracce del piccolo. Nessuno sospetterà di Pepa, regalando alla levatrice un enorme vantaggio. Eppure, secondo spoiler, la donna non arriverà lontano. Pare infatti che Pepa deciderà di tornare indietro. Ma perché?

Il Segreto: Francisca contro Raimundo

Intanto Francisca affronta Raimundo in un drammatico faccia a faccia in cui si intravedono i motivi di un rancore reciproco e mai sopito. Emilia, la figlia di Raimundo, ne chiede i motivi al padre, ma questi tergiversa e non le da risposte. I Fan conoscono bene i motivi di questa guerra, una volta i due erano innamorati, ma poi la storia, ostacolata, è stata costretta a finire.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 22 al 27 giugno 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.