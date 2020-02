Il Segreto Anticipazioni 26 febbraio 2020: Maria sta per morire! Dori la minaccia con un bisturi

Anticipazioni TV

Dori ha perso completamente la testa e vuole liberarsi di Maria. Per questo la lega al lettino e la minaccia con un bisturi.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 26 febbraio 2020 – Irene convince Anacleto a pubblicare un articolo contro Garcia – Morales mentre Dori narcotizza Maria e la minaccia con un bisturi, pronta a farle del male! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Irene denuncia Morales alla stampa in questa puntata de Il Segreto del 26 febbraio 2020

Il piano di Carmelo e Severo per incastrare Fernando è fallito miseramente e il Mesia è riuscito un'altra volta a farla franca. Ormai il suo rapporto con Garcia Morales non è più un mistero e si è scoperto che il sottosegretario è lo zio di Maria Elena e che è convinto - a causa del suo fraudolento amico - che gli abitanti di Puente Viejo siano responsabili della morte della sua adorata nipote. Irene ha ancora un asso nella manica per fermare i due loschi ceffi. La giornalista ha infatti convinto Anacleto a pubblicare un articolo contro il Morales, in cui si denunciassero tutte le sue macchinazioni. Ovviamente il terribile nuovo nemico del paese, va su tutte le furie e giura di vendicarsi di chiunque si metta sul suo cammino.

Il Segreto: Dori lega Maria al lettino e la minaccia con un bisturi

Altri segreti rischiano di mettere in pericolo la vita di Maria. La Castañeda ha scoperto la verità: Dori è una psicopatica. L'infermiera, completamente pazza e stanca di fare da “badante” alla figlioccia di Francisca – ma anche gelosa del suo rapporto con Fernando, con cui ha una relazione – ha deciso di liberarsi di lei. Per farlo, sfrutterà al meglio l'infermità della povera ragazza. Dopo averla narcotizzata, la lega al lettino e la minaccia con un bisturi, pronta a “operarla”. Cosa succederà ora? Dori ucciderà davvero Maria o qualcuno correrà in suo soccorso?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.