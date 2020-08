Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 26 agosto 2020. Martin confessa al padre Tristan di aver visto Felisia uccidere suo fratello.

Scopriamo le Anticipazioni del Il Segreto per la puntata del 26 agosto 2020. Nelle trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 15.40, Pepa è in carcere e non sa come dimostrare la sua innocenza. Il piccolo Martin potrebbe però esserle di aiuto. Il bambino confessa a Tristan di aver visto Felisia uccidere suo fratello. Intanto il Marchese cerca di accelerare le nozze con Soledad prima che la ragazza ricontatti Juan. Il Dottor Guerra invece informa Francisca e Tristan che Felisia potrebbe tornare a uccidere e che la vittima potrebbe essere Martin.

Martin sa chi ha ucciso suo fratello in questa puntata de Il Segreto del 26 agosto 2020

Francisca ha accusato Pepa di omicidio e la ragazza è in prigione. Sembra che per lei non ci sia più scampo. La giovane non ha infatti prove per scagionarsi. Ma qualcuno sembra aver visto cosa è successo esattamente quella notte. Stiamo parlando di Martin. Il piccolo rivela infatti a Tristan di aver visto Felisia uccidere il suo fratellino. Il piccolo è sconvolto ma ancor di più lo è il Castro, che capisce di aver dubitato ingiustamente della levatrice.

Anticipazioni Il Segreto: Pepa ha paura di Angustias

Pepa ha confessato la verità ad Angustias: è lei la madre di Martin. La ragazza è sconvolta e comincia a dare di matto. La levatrice si accorge di essere davanti alla vera colpevole della tremenda tragedia che ha colpito Tristan. È lei infatti ad aver dato mandato a Felisia di uccidere suo figlio ed è stata ancora lei a uccidere i genitori di Martin e a sottrarre loro il piccolo. Pepa è sconvolta! Intanto il Marchese cerca di accelerare le nozze con Soledad, prima che la ragazza ricontatti Juan.

Il Segreto Anticipazioni: Francisca e Tristan temono per la vita di Martin

Dopo aver fatto visita a Pepa, Angustias trova il nascondiglio di Felisia. Le due donna hanno un duro scontro dai risvolti terribili. Intanto il Dottor Guerra mette in guardia Francisca e Tristan. Secondo il medico la donna potrebbe provare nuovamente l'impulso di uccidere e la prossima vittima potrebbe essere proprio il piccolo Martin. La situazione sembra degenerare e diventare sempre più pericolosa.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 24 al 28 agosto 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.