Il Segreto Anticipazioni 25 settembre 2020: Ignacio colpevole di aver fatto impazzire la moglie...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 25 settembre 2020. Nell'episodio della Soap, vedremo che Marta e Rosa accusano Don Ignacio di aver fatto impazzire la loro madre.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 25 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Rosa e Marta affrontano Don Ignacio. Le due sorelle vogliono sapere se la loro madre fosse o meno al corrente di Pablo e se questa notizia abbia in qualche modo peggiorato le sue condizioni di salute. Il Solozobal è costretto ancora una volta a confessare la verità alle sue figlie e decide di assumersi le sue responsabilità con Pablo, riconoscendolo. Intanto Alicia scopre da Damian che Tomas cerca un nuovo contabile e si presenta al colloquio.

Don Ignacio colpevole della pazzia della moglie in questa puntata de Il Segreto del 25 settembre 2020

Tutta la Casona è sconvolta dalla dura verità che vede protagonisti Pablo e Carolina. Don Ignacio ha tenuto nascosto per anni una relazione extraconiugale e di aver avuto un figlio: Pablo. Ora è chiaro perché il Solozobal spingesse così tanto il ragazzo a lasciare la sua Casona e dimenticasse presto Carolina. Rosa e Marta vogliono però sapere di più e chiedono al padre se la loro madre fosse al corrente della verità e se questo possa aver inciso sulla sua salute mentale. L'imprenditore non può che rispondere in modo affermativo a questa domanda e le ragazze lo accusano di essere il responsabile della pazzia della loro povera mamma, costretta addirittura al sanatorio.

Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio vuole riconoscere Pablo

Don Ignacio sa di aver fatto gravi errori nei confronti dei suoi figli e vuole rimediare. Il Solozobal ha intenzione non solo di recuperare il suo rapporto con Rosa e Marta ma anche di riconoscere Pablo come suo figlio legittimo. Ignacio vuole insomma assumersi le sue responsabilità e dare al ragazzo il suo cognome. Le Anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Pablo vorrà di più e presto si metterà alla ricerca di sua madre.

Il Segreto Anticipazioni: Alicia va a lavorare per i De Los Visos

Visto che Matias ha tradito lei e Damian, passando dall'altra parte della barricata, Alicia ha in mente un nuovo piano per vendicarsi dei De Los Visos. Damian viene a scoprire da Iñigo che Tomas è alla ricerca di un nuovo contabile per la sua azienda e il rivoluzionario pensa subito alla sua amica. Alicia coglie la palla al balzo e si presenta al colloquio di lavoro, pronta a cogliere questa possibilità di infiltrarsi, legalmente, nella tana del suo nemico.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Il Segreto dal 21 al 27 settembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.