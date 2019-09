Il Segreto Anticipazioni 25 settembre 2019: Elsa commette l'errore più grande della sua vita infatti...

Anticipazioni TV

Elsa si è messa nei guai. La Laguna si dedica ai preparativi delle nozze ma Alvaro è distratto. Don Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare se stesso.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 25 settembre 2019, Don Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare se stesso mentre Cifuentes ottiene un mandato per perquisire casa di Carmelo, di Don Berengario e la sacrestia. Tiburcio è in ansia per il leone scappato mentre Elsa si dedica ai preparativi delle nozze ma Alvaro sembra distratto e interessato solo ai soldi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Don Anselmo lascia Puente Viejo ne Il Segreto del 25 settembre 2019

Un altro addio, o forse un arrivederci, coinvolge Puente Viejo. Don Anselmo decide di lasciare il paese alla ricerca di se stesso. La sua partenza per un ritiro spirirutale è necessaria per riprendersi dal periodo difficile in cui l'amato padre si è trovato coinvolto. Addolorato per aver messo nei guai i suoi amici Carmelo e Don Berengario – con la sua deposizione a Cifuentes – ha tentato il suicidio ma per fortuna Raimundo ha evitato la tragedia. Don Anselmo sente però di dover stare lontano per un po' e a malincuore, saluta i suoi cari con la promessa di tornare presto. Cifuentes intanto ottiene un mandato di perquisizione per la casa del sindaco, di Don Berengario e persino per la sacrestia.

Elsa si prepara alle nozze ma Alvaro è distratto ne Il Segreto

Nel paese c'è grande tensione sia per la sparizione dei Molero che per la fuga di Panchio. Tiburcio è molto preoccupato per il suo leone, scappato nel viaggio verso Puente Viejo, e nessuno ha intenzione di aiutare il circense a ritrovare il suo “animaletto”. Elsa, ignara del fatto che Alvaro e Antolina tramano contro di lei, si prepara alle nozze. Eppure c'è qualcosa che non va. Il suo futuro marito non sembra preoccuparsi di nulla se non della vendita delle sue proprietà e spinge per avere la procura per la vendita della sua tenuta. La Laguna ignora di aver commesso l'errore più grande della sua vita ad aver accettato la proposta di matrimonio di un impostore. Il Fernandez vuole solo il denaro di Elsa.

