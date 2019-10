Il Segreto Anticipazioni 25 ottobre 2019: Elsa nasconde a Isaac le violenze subite in carcere

Anticipazioni TV

Vessata dalla sua compagna di cella, Elsa sta vivendo un momento bruttissimo in carcere. La poverina però preferisce non raccontare nulla ai suoi cari per non allarmarli.

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 25 ottobre 2019, Elsa viene maltrattata della sua compagna di cella, ma la poverina, per non destare preoccupazioni non rivela a Isaac e Consuelo ciò che sta subendo. Mauricio salva Prudencio da una difficile situazione.

Elsa vessata dalla sua compagna di cella, nella puntata de Il Segreto del 25 ottobre 2019

Elsa è finita in carcere accusata da Antolina di adulterio, l'ex ancella può dirsi soddisfatta, eppure continua a tramare affinchè la sua vendetta si compia senza lasciare scampo alcuno all'odiata nemica. La poverà Elsa in carcere subirà infatti una inaspettata, quanto violenta, aggressione. Antolina pagherà la compagna di cella di Elsa, una certa Rufina, affinché uccida di botte la povera Laguna. L'aggressione sarà brutale e spoiler rivelano che la giovane finirà addirittura in ospedale. Ma prima di arrivare al "match" finale, Rufina, vesserà per giorni, la povera Elsa che, troppo preoccupata di recare preoccupazione ai suoi cari, si terrà tutto per sé, ignara del rapido e doloroso corso delle cose.

Il Segreto: Prudencio di nuovo nei guai

Nel frattempo Prudencio sembra proprio non riuscire a stare lontano dai guai, pressato da giorni da un pericoloso usuraio, Armero - pronto ad ucciderlo se non ripagherà per tempo il suo debito - troverà un inaspettato aiuto. A correre in soccorso dell'Ortega vedremo il fidato capomastro della Montenegro: Mauricio. L'uomo si adopererà in ogni modo per salvare il giovane dalle minacce dello strozzino.

