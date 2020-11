Il Segreto Anticipazioni 25 novembre 2020: Rosa vuole annullare le nozze ma Adolfo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 vedremo che, Rosa minaccia di annullare le nozze, ma Adolfo, convinto che la ragazza porti in grembo suo figlio, la dissuade.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Rosa, certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla e a convincerla a procedere con i preparativi. La ragazza continua intanto a mostrare segni di chiaro squilibrio mentale. Alicia, spinta da Encarnacion, decide di candidarsi alle elezioni municipali. Mauricio cerca però di scoraggiarla, convinto che la politica non sia cosa da donne. Raimundo è stato finalmente ritrovato. Il Capitano Huertas ha un mandato di arresto per Jesus Urrutia, l'accusa è omicidio.

Il Segreto Anticipazioni: Rosa mostra chiari segni di squilibrio mentale

Purtroppo per i Solozobal e i De Los Visos, Rosa comincia a dare segni di squilibrio mentale. La ragazza ha già mostrato di non avere tutte le rotelle a posto quando, scoperto dell'assassinio di Isabel, ha mostrato di essere preoccupata solo che il suo matrimonio subisse dei ritardi. Questo ha impensierito Adolfo e scandalizzato Don Ignacio, convinto però che la figlia sia solo un'egoista ingrata e non seriamente affetta da problemi mentali. Ma le cose, sono peggiorate: Rosa ha dato in escandescenza durante la prova dell'abito finendo per precipitare giù da una scalinata.

Adolfo rassicura Rosa e la spinge ad andare avanti con i preparativi delle nozze, Il Segreto 25 novembre 2020

Per fortuna Rosa sta bene, almeno fisicamente, purtroppo la mente continua a giocarle brutti scherzi. In un raro momento di lucidità però, decide di affrontare il futuro marito. Cosciente dei sentimenti di Adolfo, la ragazza lo interroga riguardo al matrimonio: Rosa chiede ad Adolfo se vuole andare avanti o se preferisce annullare le nozze. Il De Los Visos, preoccupato per le condizioni della giovane e convinto che Rosa porti in grembo suo figlio, non se la sente di mandare a monte tutto e insiste affinché Rosa continui a organizzare il matrimonio.

Il Segreto Anticipazioni: Urrutia viene arrestato, Raimundo invece torna a Casa!

Alicia la ribelle, ha deciso di darsi alla politica, quella ufficiale questa volta. La ragazza, supportata dalla madre, proverà a candidarsi alle elezioni municipali. Purtroppo troverà l'opposizione del primo cittadino: Mauricio cercherà di scoraggiarla, convinto che la politica non sia cosa da donne. Ma non sarà questo l'unico ostacolo per la povera Alicia, una grave notizia sta infatti per sconvolgere casa Urrutia: l'arresto di Jesus! Non sempre ad un dolore corrisponde una gioia, ma in questo caso siamo fortunati, una splendida notizia arriva infatti a rincuorare i cittadini di Puente Viejo e in particolare Francisca Montenegro: Raimundo è stato ritrovato!

