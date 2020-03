Il Segreto Anticipazioni 25 marzo 2020: Don Anselmo fa una sconcertante rivelazione a Don Berengario

Anticipazioni TV

Don Anselmo fa capire a Don Berengario che tra lui e Marina c'è ancora un grande amore e spinge l'amico a fermare la partenza della donna.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 25 marzo 2020 – Marina decide di lasciare Puente Viejo ma Don Berengario non vuole perderla un'altra volta. Don Anselmo fa notare all'amico che entrambi provano ancora un grande amore l'uno per l'altra. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Marina dice addio a Don Berengario in questa puntata de Il Segreto del 25 marzo 2020

Il suo arrivo a Puente Viejo non ha portato agli effetti sperati e Marina decide di lasciare il paese, stavolta per davvero. La donna, grande amore di Don Berengario, è stanca di coprire le bugie della figlia e avrebbe voluto che Esther legasse sinceramente con suo padre e non tentasse di imbrogliarlo come sta facendo. Ma spaventata che la ragazza si cacci davvero nei guai, ha deciso di non rivelare nulla al suo ex compagno e di andarsene prima che i suoi sentimenti, la facciano confessare. Ma prima che Marina possa allontanarsi per sempre, Don Anselmo fa una sconcertante rivelazione a Don Berengario.

Il Segreto: Don Berengario capisce di essere innamorato ancora di Marina

Don Anselmo ha osservato a lungo il suo amico Berengario sia nel suo rapporto con Esther e poi, soprattutto, con Marina. Il sacerdote si è accorto che il suo “collega” è profondamente innamorato del suo antico amore e che è ricambiato. Scoperto che Marina vuole lasciare Puente Viejo, spinge Berangario a riflettere sui suoi sentimenti e a mettere da parte le remore che lo ostacolano. Sarà proprio il suo intervento a cambiare per sempre la vita del religioso, che - come ci rivelano gli spoiler - rinuncerà ai voti per rincorrere il suo amore.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.