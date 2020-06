Il Segreto Anticipazioni 25 giugno 2020: Soledad aiuta Pepa, Tristan è salvo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la Puntata della Soap in Replica in onda su Canale 5. Le Trame rivelano che Pepa si troverà ad avere il supporto di una inaspettata alleata. Solo grazie alle due donne, Tristan si salverà!

Nelle anticipazioni dell'episodio di venerdì 25 giugno 2020 de Il Segreto, in Replica su Canale 5 con la Prima Stagione, scopriremo un'alleanza inaspettata tra la Soledad e Pepa. La sorella di Tristan, andando contro Francisca e Angustias darà fiducia alla provvidenziale cura pensata da Pepa per tentare di salvare la vita del giovane. Sarà lei a somministrare l'infuso al fratello. Tristan riuscirà a guarire? Scopriamo cosa rivelano le Trame della puntata; l'appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 15.40.

Il Segreto: Angustias ordina a Pepa di allontanarsi dal letto del marito

Il figlio di Francisca si ammala improvvisamente. Il dottore sottovaluta la situazione rassicurando la Montenegro, ma le condizioni del giovane precipitano in poche ore. Tristan è in punto di morte. Pepa è disperata, i due hanno condiviso ben poco, ma quella trascorsa con Tristan è stata una delle serate più belle della sua vita. E' per questo che non si arrende, decide di tentare il tutto per tutto, preparando un infuso da somministrare all'ammalato. Quella "magica pozione" potrebbe salvare la vita di Tristan, ma non tutti sono d'accordo. Colta in flagrante da Angustias viene immediatamente allontanata dal letto dell'uomo, è riuscita a somministragli solo poche gocce, ma Francisca è pronta ad imputare a lei ogni colpa se il figlio dovesse morire.

Il Segreto: Francisca minaccia Pepa

Pepa viene allontanata con forza dal letto di Tristan e cacciata di casa. Francisca le intima di non lasciare il villaggio, se Tristan infatti dovesse morire verrà considerata responsabile dell'omicidio del giovane. Prima di essere sbattuta fuori, Pepa consegna la medicina a Soledad chiedendole di somministrane alcune gocce al fratello durante tutto il corso della notte. Soledad è titubante, ma anche disperata, è una decisione difficile, ma sceglie di rischiare...

Soledad concede fiducia a Pepa: Tristan è Salvo! Nella Puntata de Il Segreto del 25 giugno 2020

Soledad segue le istruzioni della levatrice, cura Tristan e lui si rimette. Francisca non riesce a credere ai suoi occhi: Tristan è di nuovo in piedi. Felicissima, organizza subito una grande festa in onore del figlio, ma prima si premura di ringraziare Pepa ed invitarla a partecipare. La levatrice però sembra restia, ha fatto solo il suo dovere. In realtà, infatuata di Tristan, pensa sia meglio non rivederlo. Ma il militare vuole ringraziare la sua salvatrice e così torna a cercarla, Pepa però, decisa a preservare il suo cuore da nuove sofferenze, lo respinge.

