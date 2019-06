Il Segreto Anticipazioni 25 giugno 2019: Fernando ha un indizio per trovare Esperanza e Beltran

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto in onda martedì 25 giugno 2019, su Canale 5 a partire dalle 15.30, i riflettori saranno puntati sul triangolo Elsa, Antolina, Isaac e sul tragico incidente che ha coinvolto i due bambini di Maria, Beltran ed Esperanza, purtroppo ancora dispersi. Scopriamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani.

Elsa vuole lasciare Puente Viejo in questa puntata de Il Segreto del 25 giugno 2019

Elsa decide di lasciare Puente Viejo, anche se Consuelo cerca di convincerla a restare. Intanto, Isaac fa un regalo ad Antolina, la quale confida a Marcela di sentirsi felice, nonostante la perdita del bambino; ammetterà infatti di fronte alla locandiera di essere finalmente riuscita a convincere Isaac a dare una chance al loro matrimonio, l'ex ancella è certa di averlo finalmente legato a sè per sempre e che anche lui sia pronto a gettare le basi per costruire un solido futuro insieme.

Fernando trova la scarpetta di Esperanza

Nel frattempo, viene ritrovata la vettura su cui viaggiavano i piccoli di Maria: Esperanza e Beltran. Tutti sono sconvolti dalla scoperta dell’autista e della bambinaia morti, ma Maria non si arrende e si mette subito alla ricerca dei bambini. Mauricio organizza subito una squadra per ritrovarli, non permettendo al Comune di interferire. Ad un certo punto, appare Fernando intenzionato a trovare i figli della Castañeda a tutti i costi. Francisca gli ha impedito di mettersi in mezzo eppure è lui il primo a individuare una traccia: la scarpetta di Esperanza.

