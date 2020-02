Il Segreto Anticipazioni 25 febbraio 2020: Esther è davvero la figlia di Don Berengario? Don Anselmo dice di no

Anticipazioni TV

Don Anselmo insinua il dubbio che Esther non sia la figlia di Berengario ma il sacerdote è convinto del contrario ed è pronto ad aiutare la ragazza.

Nella puntata de Il Segreto di oggi – martedì 25 febbraio 2020 – Don Anselmo ha il dubbio che Esther non sia figlia di Berengario. Il sacerdote sembra però non dare peso alle parole del suo amico ed è certo che la ragazza sia il frutto del suo amore con Marina. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Un terribile dubbio per Don Berengario in questa puntata de Il Segreto del 25 febbraio 2020

Don Berengario ha deciso di aiutare Esther e di pagare il suo debito con l'immensa eredità lasciata dalla sua famiglia. Un atto dovuto per quella figlia, di cui ignorava l'esistenza e con cui ora non vuole perdere i rapporti. Ma mentre il sacerdote è entusiasta di aver scoperto di essere padre, c'è chi continua a nutrire dei dubbi sulla giovane e sulle sue reali intenzioni. Don Anselmo, per primo, cerca di mettere in guardia l'amico insinuando il dubbio che la giovane non sia davvero sua figlia e possa aver addirittura mentito sulla sua età, per ingannarlo e avere i suoi soldi.

Il Segreto: Don Berengario è certo che Esther sia sua figlia

Nonostante Don Anselmo insista affinché il suo amico faccia attenzione, Berengario è certo di quello che sta facendo e che Esther sia sua figlia. La giovane è sicuramente il frutto del suo amore con Marina, la donna con cui ha avuto una relazione prima di entrare in seminario e prendere i voti, e ora non lascerà che niente e nessuno gliela porti via...neanche un debito. Peccato però che gli avvertimenti di Don Anselmo non siano poi così sbagliati. Esther è infatti una truffatrice, arrivata a Puente Viejo con il solo intento di scucire del denaro a suo padre e non certo per recuperare con lui un rapporto. Ma neanche lei ha considerato tutto...presto troverà un ostacolo al suo piano!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.