Il Segreto Anticipazioni 25 Agosto 2020: Pepa rivela ad Angustias, "Martin è mio figlio!"

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 25 agosto 2020. Nell'episodio Pepa rivela ad Angustias che Martin è suo figlio. La Castro è sconvolta!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Canale5, Angustias e Francisca hanno accusato Pepa di aver ucciso il figlio di Tristan. La levatrice viene arrestata e Angustias va a trovarla in carcere, per schernirla. Pepa si vendica di lei rivelandole la terribile verità: Martin è suo figlio! Intanto Soledad cerca di contattare Juan ma il ragazzo, ferito dal suo comportamento, non ha intenzione di avere nessuno contatto con lei.

La verità viene a galla in questa puntata de Il Segreto del 25 agosto 2020

Francisca ha accusato Pepa di omicidio. Angustias gongola! Sua suocera le ha dato una mano per liberarsi della sua nemica, che ora marcirà in carcere prima di essere giustiziata. La terribile signora Castro vuole affondare il coltello nella piaga e fa visita a Pepa in carcere. La levatrice approfitterà però per togliersi un sassolino dalla scarpa e le rivelerà il terribile segreto che nasconde: Martin è suo figlio! Angustias è sotto shock!

Anticipazioni Il Segreto: Pepa tradita da Tristan

Pepa si è tolta un peso dalla coscienza: rivelare ad Angustias che Martin è suo figlio. Ma la levatrice non è ancora tranquilla. Una grave accusa pesa su di lei e Tristan le ha voltato le spalle. Il Castro non sembra infatti sicuro della sua innocenza e non è corso in suo soccorso. La poverina è sola ad affrontare questo triste momento ma Martin sembra aver visto qualcosa...

Il Segreto Anticipazioni: Juan non perdonerà Soledad

Il Marchese ha confessato a Juan di aver fatto l'amore con Soledad e il ragazzo è sconvolto. La bella Castro sta facendo di tutto per farsi perdonare dal suo innamorato, che era certo fosse morto! La ragazza tenterà di contattarlo grazie alla complicità di Rosario e Mariana. Ma il Castañeda non è disposto a darle udienza e profondamente ferito non vuole avere alcun contatto con lei.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.