Il Segreto Anticipazioni 24 settembre 2019: Antolina minaccia di distruggere Alvaro

Antolina scopre che Alvaro non ha rispettato i suoi piani e minaccia di distruggerlo. Raimundo salva la vita a Don Anselmo.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 24 settembre 2019, Raimundo ferma Don Anselmo dal compiere un gesto folle mentre Antolina scopre che Elsa e Alvaro – dopo le nozze – rimarranno a Puente Viejo. Furiosa, la signora Guerrero minaccia il dottore di rivelare a tutti il suo segreto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Raimundo salva la vita a Don Anselmo ne il Segreto del 24 settembre 2019

Cifuentes non molla la presa su Carmelo e Don Berengario. La deposizione del sindaco non basta a convincere il sergente ma a mettere nei guai gli assassini dei Molero è la deposizione di un teste d'eccezione: Don Anselmo. Il prete, involontariamente, tradisce i suoi amici e consapevole di aver rischiato di metterli nei guai, cade in un profondo stato di sconforto. Il dolore è tale da pensare di togliersi la vita ma prima che si lanci nel vuoto da un dirupo, Raimundo riesce a fermarlo e a evitare la disgrazia. Nonostante gli amici l'abbiano perdonato, Don Anselmo comunica di aver necessità di parlare con il Vescovo e per questo l'Ulloa gli presta la sua macchina per raggiungere la curia. Isaac impone a sua moglie di chiedere scusa a Marcela per aver messo in dubbio il suo matrimonio con Matias.

Antolina scopre di essere stata ingannata da Alvaro ne Il Segreto

Elsa ha deciso di vendere le sue proprietà per investire il suo denaro nell'acquisto di un terreno su cui edificare la casa dei sogni suoi e di suo marito. Trova così un acquirente che non solo sembra interessato ma accetta il prezzo da lei scelto per la sua tenuta e l'affare va a buon fine. Antolina scopre che Alvaro non ha rispettato i patti e apprende con orrore che gli sposini non lasceranno Puente Viejo dopo le nozze. Il suo piano per liberarsi della rivale ha quindi un grosso intoppo e furiosa contro il dottore, lo minaccia di spifferare a tutti la verità sul suo conto ma lui ha un asso nella manica.

