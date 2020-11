Il Segreto Anticipazioni 24 novembre 2020: Francisca alla ricerca disperata di Raimundo. Il tempo stringe!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto del 24 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Donna Francisca, Donna Francisca convoca il Capitano Huertas per comunicargli che si unirà alle operazioni di ricerca, prendendone anche il comando. La Signora è decisa a ritrovare il suo Raimundo con ogni mezzo a sua disposizione!

Francisca prende il comando delle operazioni di ricerca, nella Puntata de Il Segreto del 24 novembre 2020

Il piglio duro della Dark Lady sembra ottenere i suoi risultati, anticipazioni rivelano infatti che nel giro di poche ore il Capitano farà un resoconto a Francisca su possibili tracce da seguire per ritrovare Raimundo. Ci sono buone speranze che l'Ulloa sia ancora vivo, ma Fracisca deve muoversi velocemente, c'è qualcuno che sta tramando alle sue spalle per uccidere il povero Ulloa. Stiamo parlando di Isabel che, dopo aver sfruttato l'alleanza delle Montenegro per liberarsi di Eulalia, ora è pronta a farla fuori.

Il Segreto Anticipazioni: Si è perso troppo tempo e Raimundo potrebbe non essere in salute come sperato!

Sono state ritrovate alcune tracce e va battuto il bosco al più presto. Matias e Mauricio si mettono a disposizione della Signora per aiutare i militari nelle ricerche. Sono tutti fiduciosi, anche se l'ansia non li abbandona: si è perso troppo tempo e Raimundo potrebbe non essere in salute come sperato! Francisca intanto, cerca mantenere la calma e organizzare minuziosamente il suo piano, stando ben attenta a non far trapelare informazioni pericolose...

Il Segreto Anticipazioni: Huertas costretto a sottostare agli ordini di Francisca

Huertas aveva già chiarito a Mauricio che si sarebbe occupato lui delle ricerche di Raimundo, senza interferenze. Eppure contro la patente Francisca non è riuscito ad imporsi. Ora è lei ad avere il comando e al militare non resterà che arrendersi e collaborare. Del resto si trova a fronteggiare più di un problema in questo momento. Dopo la confessione di Urrutia, il Comandante è costretto ad arrestare il fidato consigliere di Ignacio...

