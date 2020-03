Il Segreto Anticipazioni 24 marzo 2020: Fernando torna dall'oltretomba e uccide Paco

Anticipazioni TV

Fernando tenta di rapire Camelia ma Paco riesce a fermarlo...sacrificando la sua vita.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 24 marzo 2020 – Fernando è tornato dall'oltretomba e minaccia di nuovo Maria e la sua famiglia. Dopo aver preso in ostaggio Esperanza e Beltran e aver rapito Marcela e Matias, il Mesia cerca di prendere anche la piccola Camelia. Paco interviene per salvare la sua nipotina e sacrifica la sua vita, pur di non vederla finire tra le mani del perfido figlio di Olmo. Tutto questo sotto gli occhi dei coniugi Castañeda. Vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Il terribile piano di Fernando in questa puntata de Il Segreto del 24 marzo 2020

Fernando è tornato dall'oltretomba e ha un solo desiderio: vendicarsi di Maria. È per questo che il Mesia ha rapito i piccoli Esperanza e Beltran e li ha rinchiusi in un posto di cui solo lui conoscenza l'esistenza. Il folle figlio di Olmo ha però intenzione di colpire la sua ex moglie ben più duramente. Le sue nuove vittime sono Marcela e Matias, che finiscono legati nel bosco, spaventati che il loro nemico possa fare del male alla loro bambina. Camelia corre infatti un grosso pericolo, piccola e indifesa com'è.

Il Segreto: Paco sacrifica la sua vita per salvare Camelia

Fernando non si ferma neanche davanti ai bambini. Del resto abbiamo visto che genere di persona sia il Mesia e di quali terribili crimini sia capace. Dopo aver rapito Marcela e Matias, rivolge le sue attenzioni a Camelia, la piccola dei Castañeda. Sicuro di trovarla indifesa, Fernando si trova davanti Paco. L'uomo fa di tutto per proteggere la sua nipotina e riesce nell'impresa di salvarla...a scapito della sua stessa vita. Fernando uccide Paco davanti agli occhi di sua figlia e di suo genero. Maria, dopo queste terribili notizie, teme davvero per la sorte dei suoi figli.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 23 al 28 marzo 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.