Il Segreto Anticipazioni 24 maggio 2019: Dolores truffa tutta Puente Viejo

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 24 maggio 2019, a Puente Viejo gira del denaro falso e Meliton sequestra tutte le banconote in circolazione. L'iniziativa del poliziotto non trova però l'accordo di Dolores. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Un falsario a Puente Viejo in questa puntata de Il Segreto del 24 maggio 2019

Elsa non è l'unico problema a impensierire gli abitanti di Puente Viejo. In paese stanno circolando delle monete false, la cui provenienza è ancora un mistero. In giro c'è dunque un falsario, che si sta divertendo a confondere le idee ai cittadini, che si trovano – loro malgrado – a usare del denaro contraffatto. Tra loro Dolores che nella cassa ha trovato queste banconote fasulle. Il ritrovamento la impensierisce e la scoperta che il suo Hipolito sia ricercato in Svizzera, non la rassicura per nulla. Che il ragazzo sia coinvolto in affari illeciti?

Meliton sequestra le banconote false

Per evitare che altre banconote false finiscano nelle mani dei cittadini, Meliton provvede a sequestrarle tutte. L'iniziativa del poliziotto non trova però d'accordo Dolores. Benché consapevole di aver trovato dei falsi, la bottegaia avrebbe voluto far finta di nulla. Trovare il denaro è stato per lei bella sorpresa e non vorrebbe privarsi di questo “dono” non richiesto. Che la pettegola di Puente Viejo sappia qualcosa in più sul falsario? Oppure è semplicemente per desiderio di ricchezza che vuole tenersi i soldi e truffare i suoi concittadini?

