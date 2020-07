Il Segreto Anticipazioni 24 luglio 2020: Soledad dice addio a Juan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata de Il Segreto del 24 luglio 2020: Soledad accoglie l'appello di Rosario e dice addio a Juan!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 24 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - i Miranar ricevono una lettera molto importante. Un ospite speciale sta per arrivare a Puente Viejo e per Pedro e Dolores si prospetta una grande opportunità. Sebastian è arrivato in città per aiutare Emilia, ma quando scopre che anche Pepa ha bisogno di supporto, non si tira indietro. Intanto Soldad prende una decisione severa, ma necessaria...

Il Segreto: Una grande opportunità per Pedro e Dolores

Don Pedro è agitato per la festa da ballo. Effettivamente agli inizi il party sembra un fiasco totale, ma poi, una serie di fortunate coincidenze cambia le cose. Finalmente la festa decolla. Ma ad allietare la giornata dei Miranar arriva anche un'altra notizia. Rientrati a casa infatti, Pedro e Dolores trovano un telegramma che annuncia l’arrivo imminente in paese del principe Alfonso. Per i due si prospetta una grande opportunità.

Il Segreto: Sebastian arriva in città per aiutare Emilia

Nel frattempo anche Sebastián arriva in città, chiamato da sua sorella Emilia, in difficoltà nel risolvere da sola i problemi di suo padre. Sarà lui a convincere Pepa a partecipare alla festa e ad accompagnarla, dopo l'umiliazione di Tristán. Il giovane si offrirà infatti di farle da "cavaliere" così che la Levatrice non si senta a disagio di fronte ad Angustian e Tristan.

Soldad dice addio per sempre a Juan, nella puntata de Il Segreto in onda il 24 luglio 2020

Soledad decide di dire addio per sempre a Juan. E' pronta ad accettare altre mille frustate per amore di Juan, ma dopo l'appello di Rosario, ha compreso che a rischiare veramente è solo il Castaneda. E' per il suo bene che deciderà di mettere il punto e, per sopravvivere al dolore, si imporrà di diventare una donna fredda come sua madre.

Il Segreto: Tristan e Don Anselmo in cerca di risposte

Nel frattempo sia Tristán che Don Anselmo cercano risposte. Il Castro, trovato l’anello di suo padre sotterrato vicino al fiume, inizierà a fare domande in giro per chiarire le dinamiche reali della morte di Salvador. Il giovane inizierà proprio interrogando la sorella, Soledad. Don Anselmo invece, indaga da giorni sul conto di Pepa, purtroppo senza ottenere le informazioni sperate. In suo soccorso però, verrà la memoria. Il Sacerdote infatti, ricorderà improvvisamente tutta la verità sulla Levatrice...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 20 al 24 luglio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.