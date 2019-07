Il Segreto Anticipazioni 24 luglio 2019: Le malelingue prendono di mira Alvaro, ma Elsa lo difende!

Anticipazioni TV

Mentre Carmelo è in pena per Adela, Roberto e Alvaro devono fare i conti con le taglienti voci che rischiano di minare la loro credibilità.

La trama della puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 24 luglio 2019, rivela di una pozione, quella dei Miranar, con effetti davvero inaspettati. E ancora dell'ansia di Carmelo di fronte al greve malore di sua moglie Adela. Ma ad animare Puente Viejo ci sono anche i racconti delle pettegole del paese che hanno preso di mira non solo il nuovo arrivato Roberto, ma anche il medico del paese, Alvaro, di recente vittima del pestaggio da parte di due loschi individui. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di domani in onda su Canale 5 a partire della 15.40.

Adela è grave, nella puntata de Il Segreto del 23 luglio 2019

A causa della pozione, tutta Puente Viejo è assalita da brutti ricordi e i paesani litigano tra di loro. Tiburcio tenta di mettere pace, ma senza successo. Carmelo intanto ha già disposto il sequestro della pericolosa pozione, ma ora non può più star dietro alla questione, la povera Adela ha infatti accusato un altro grave malore che mette in pericolo la sua vita. Le schegge conficcate nel cranio della donna sono tornate a creare preoccupazione e la diagnosi del medico non è confortante: la vita di Adela è appesa ad un filo la morte potrebbe coglierla alle spalle in qualsiasi momento.

Il Segreto: le pettegole del paese, dopo Roberto, prendono di mira anche Alvaro

Nel frattempo le voci sul conto di Roberto, il misterioso amico cubano di Maria, rimbalzano da un angolo e l'altro del paese. E mentre le malelingue ipotizzano una liaison tra i due, Fernando, è assalito da una cocente gelosia che fatica a nascondere. Ma nel mirino delle pettegole del paese, capeggiate da Dolores, c'è anche il Dottor Alvaro Fernandez, soprattutto dopo l'inaspettato agguato subito dal camice bianco qualche giorno prima. Elsa però non ci sta, infatuata del dottore, è pronta a mettere a tacere le voci sul poverino raccontando tutta la verità: Elsa rivela a Dolores che il dottore ha chiesto un prestito a un usuraio per curare dei bambini malati di morbillo.

Il matrimonio di Isaac e Antolina non può certo dirsi sereno, i due hanno continue discussioni. Il Guerrero, stanco della situazione, chiede consiglio a Matias, il quale suggerisce all'amico di trascorrere un po' di tempo con la moglie, è per questo che Isaac invita Antolina a fare una passeggiata insieme. Coincidenza vuole che anche Elsa e il dottore abbiano avuto la stessa idea, la gelosia di Isaac è evidente e l'ex ancella non riesce a tollerarla.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 22 al 26 luglio 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.