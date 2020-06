Il Segreto Anticipazioni 24 giugno 2020: Tristan in Fin di Vita!

Anticipazioni TV

Le Trame de Il Segreto, in onda con le Repliche della Prima Stagione, entrano nel vivo: Tristan si ammala e Francisca minaccia di morte Pepa, colpevole di avergli somministrato una misterioso infuso! Ecco il Riassunto della puntata...

Anticipazioni riguardanti la Puntata de Il Segreto in onda Mercoledì 24 giugno 2020 rivelano che Tristan si ammala, le sue condizioni peggiorano di ora in ora. All'inizio il medico, don Julian, tranquillizza Francisca diagnosticando un malore passeggero, ma la situazione si fa inspiegabilmente grave e il dottore è costretto ad avvisare Francisca di chiamare subito un sacerdote per l'estrema unzione. Pepa però, decide di non arrendersi e si mette immediatamente all'opera per preparare un infuso che lo guarisca. Viene purtroppo sorpresa da Angustias mentre tenta di somministrarglielo. Scopriamo la Trama dell'Episodio in Replica in onda su Canale 5 a partire dalle 15.30.

Il Segreto, Prima stagione: Pepa conosce Tristan

In una notte di tempesta, Pepa Aguirre viene tradita da Carlos Castro, suo padrone e amante, che le sottrae il loro bambino per darlo alla legittima moglie Elvira, vittima di un aborto. Espulsa dal paese, picchiata e in fin di vita, si arma di coraggio e promette di riprendersi un giorno il piccolo Martin. Passano gli anni, e nel 1902, Pepa, ormai levatrice esperta, arriva a Puente Viejo, dove trova lavoro presso la Signora dela Paese: Francisca Montenegro. Lì conosce Tristàn Castro, fascinoso militare rientro dalla guerra a Cuba. Ignara che si tratti del figlio di Donna Francisca Montenegro e del marito di Angustias Osorio, la nuora di Francisca che proprio lei dovrà assistere nel parto, Pepa si lascia andare, vince la sua diffidenza verso il genere maschile e trascorre una notte felice con il bel militare.

Tristan è in punto di morte, nella puntata de Il Segreto del 24 giugno 2020

Ma la mattina successiva una dura scoperta sconvolge la povera levatrice, l'identità di Tristan non è più un mistero. Il cuore di Pepa si fa di nuovo pietra e al povero Tristan non viene concessa alcuna possibilità di spiegarsi. Ma la situazione è destinata a cambiare nel giro di poco. Il figlio di Francisca si ammala improvvisamente. Il dottore sottovaluta la situazione rassicurando la Montenegro, ma le condizioni del giovane precipitano in poche ore. Tristan è in punto di morte. Pepa è disperata, i due hanno condiviso ben poco, ma quella trascorsa con Tristan è stata una delle serate più belle della vita della levatrice.

Il Segreto, Francisca minaccia Pepa: "Se Tristan muore la pagherai!"

Pepa, non si arrende e decide di tentare il tutto per tutto, così prepara un infuso che è pronta a somministrare all'ammalato. Quella "magica pozione" potrebbe salvare la vita di Tristan, ma non tutti sono d'accordo. Colta in flagrante da Angustias viene immediatamente allontanata dal letto dell'uomo, è riuscita a somministragli solo poche gocce, ma Francisca è pronta ad imputare a lei ogni colpa se il figlio dovesse morire. Pepa pagherà con la sua stessa vita!