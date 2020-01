Il Segreto Anticipazioni 24 gennaio 2020: La rivolta di Puente Viejo! Il paese contro Morales

Anticipazioni TV

I cittadini di Puente Viejo organizzano una manifestazione contro Garcia Morales mentre Prudencio non ottiene da Ana le informazioni che sperava.

Nella puntata de Il Segreto di oggi – venerdì 24 gennaio 2020 – Ana non rivela nessuna informazione utile a Prudencio ma lascia intendere di aver avuto problemi con il padre in passato. Puente Viejo organizza una manifestazione contro Garcia Morales. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Ana delude le aspettative di Prudencio nella puntata de Il Segredo del 24 gennaio 2020

Prudencio vuole scoprire se Lola gli ha mentito o se la ragazza è davvero stata ricattata da Donna Francisca. L'Ortega è riuscito a rintracciare Ana, la sorella della donna di cui si è innamorato, ma la ragazza è molto restia a parlare del suo passato e di Lola stessa e finisce per non rivelargli nessuna informazione utile per scoprire la verità. Lascia però intendere di aver sofferto a causa del padre. Prudencio ha sempre più dubbi. Non sa infatti se fidarsi del suo cuore o allontanarsi completamente dalla Mendaña, consapevole di provare per lei – nonostante tutto – dei forti sentimenti.

Il Segreto: Puente Viejo contro Garcia Morales

La tremenda fine a cui sembra destinato Puente Viejo preoccupa i suoi abitanti. Carmelo, Severo, Raimundo e Francisca si sono mobilitati immediatamente per salvare il paese e non permettere a Garcia Morales di inaugurare la diga. Al grido di “noi non ce ne andremo da Puente Viejo!”, i cittadini organizzano una manifestazione contro Garcia Morales, che sta spingendo tutti a lasciare le loro case. La situazione è drammatica ma nessuno si perde d'animo! Matias intanto, sotto richiesta del dottor Zabaleta, va a fare visita a Maria per convincerla a rispettare le indicazioni dei medici.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.