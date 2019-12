Il Segreto Anticipazioni 24 dicembre 2019: Maria terrorizzata da Dori Vilches

Anticipazioni TV

Maria teme che Dori sia un suo nemico e Raimundo va a L'Habana per controllare che tutto sia in ordine.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 24 dicembre 2019 – Raimundo fa visita a Fernando per assicurarsi che la nuova infermiera non pregiudichi la salute di Maria mentre Isaac e Matias si recano all'incontro con Antolina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.15 su Canale5.

Maria teme che Dori sia un nemico nella puntata de Il Segreto del 24 dicembre 2019

A L’Habana è arrivata Dori Vilches, la nuova infermiera di Maria. La donna si è dimostrata essere un osso duro sin dal primo incontro: è fredda e distaccata, quasi come se non le importasse della salute dei suoi pazienti. La Castañeda comincia a temere di essere finita nelle mani di un nuovo nemico, nonostante Fernando continui ad assicurarle di aver chiamato per lei la migliore specialista del campo. Anche Raimundo non è sicuro che la nuova arrivata sia adatta a ricoprire un ruolo così delicato e, per assicurarsi che non pregiudichi la salute di sua nipote, arriva alla tenuta per controllare che tutto sia in ordine e soprattutto che Maria non sia in pericolo.

Il Segreto: Isaac si reca all'incontro con Antolina

Isaac ha cacciato di casa Antolina dopo averla smascherata, ma lui ed Elsa non sono ancora al sicuro. La Ramos è infatti rimasta a Puente Viejo, nascosta nell'ombra e pronta a tramare nuovamente contro la Laguna. Il Guerrero ha dunque pensato di procurare alla donna il denaro necessario a lasciare il paese per sempre e, insieme a Matias, si prepara a raggiungere il luogo stabilito per l'incontro con la perfida moglie. Spoiler rivelano che quel che si troveranno davanti i due amici sarà qualcosa di totalmente inaspettato...

