Il Segreto Anticipazioni 23 settembre 2020: Don Ignacio rivela a Pablo e Carolina, "Siete fratelli!"

Scopriamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 23 settembre 2020: nell'episodio della Soap, vedremo che Don Ignacio rivela a Pablo e Carolina che sono fratello e sorella.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto della puntata del 23 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Don Ignacio prende coraggio e rivela a Carolina e Pablo il suo grande segreto: sono fratelli. Il Solozobal racconta ai due ragazzi di come, anni prima, abbia tradito la moglie e di come, da quella relazione extraconiugale, sia nato Pablo. I ragazzi sono sconvolti come anche Marta e Manuela, informate poco dopo. Intanto Tomas scoperta Francisca a L'Habana accetta di chiamare il medico ma, nel mentre, subissa di domande Antoñita.

Una dura verità per Pablo e Carolina in questa puntata de Il Segreto del 23 settembre 2020

È arrivato il momento della verità! Pablo ha fatto ritorno alla Casona spaventato da due uomini che hanno cercato di ucciderlo. Le sorelle Solozobal si sono riunite tutte intorno a lui per infondergli coraggio ma Don Ignacio vuole a tutti i costi che il ragazzo se ne vada. Davanti a questo imperativo tutti in famiglia hanno voluto scoprire le vere ragioni che si celano dietro alla folle richiesta dell'imprenditore e Ignacio, spinto da Urrutia, ha deciso di rivelare il suo segreto. Presi da parte Carolina e Pablo, rivela ai due che sono fratelli. Pablo è frutto di una relazione extraconiugale, tenuta nascosta per tutti questi anni. I ragazzi sono sconvolti e pure Marta e Manuela sbiancano, una volta scoperto quello che il Solozobal ha occultato per così tanto tempo.

Il Segreto Anticipazioni: Antoñita rimane fedele a Donna Isabel

Francisca, per scappare, ha finto un malore e Antoñita è stata costretta a svelare a Tomas il segreto che sua madre sta nascondendo da qualche tempo. Il Del Los Visos, sconvolto dall'inaspettato ospite trovato in casa sua, si affretta a chiamare un medico per curare la Montenegro ma, nel mentre, subissa di domande la domestica. Vuole sapere a tutti i costi perché Donna Francisca sia nella loro casa. Antoñita elude abilmente le domande del ragazzo e rimane fedele alla sua padrona, Donna Isabel.

Anticipazioni Il Segreto: Matias al salvataggio dei sindacalisti arrestati

Nonostante Matias abbia tradito Damian e Alicia, accettando la carica di Consigliere Comunale, il ragazzo giura ai due di attivarsi immediatamente per trovare informazioni sulla reale situazione dei sindacalisti arrestati. Sembra che la situazione stia velocemente degenerando e il Castañeda, pur avendo fatto dietrofront dal suo essere rivoluzionario, non lascerà i suoi amici nei guai.

