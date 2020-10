Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 23 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, passa la paura a Puente Viejo e a casa Castañeda. Camelia è salva! Il dottore la dichiara fuori pericolo e i suoi genitori possono tirare un sospiro di sollievo. Tomas intanto, in ansia per la bambina, fa visita a Marcela e capisce di non averla mai dimenticata. Di Rosa invece non si hanno più notizie da quando la ragazza è scappata da casa. A L'Habana continuano invece le tensioni tra Isabel e Iñigo. L'uomo sembra infatti non aver accettato la fine della loro relazione.

Camelia è fuori pericolo in questa puntata de Il Segreto de 23 ottobre 2020

Puente Viejo è andato in fiamme e i due incendi appiccati da un misterioso piromane – in realtà Campuzano per ordine di Eulalia – hanno fatti gravi danni. A pagarne duramente le conseguenze è stata Camelia. La piccola, rimasta per troppo tempo in balia dei fumi tossici, rischia danni cerebrali. Per fortuna la bambina è un osso duro e riesce a superare la notte. Il dottore scongiura ogni pericolo e può affermare che è in via di guarigione.

Anticipazioni Il Segreto: Tomas ama ancora Marcela

L'incidente di Camelia ha avuto grande eco in tutto il paese. Tomas, allarmato per la piccola, si è immediatamente diretto verso la locanda – fregandosene di trovare Matias con cui ha avuto uno scontro – per accertarsi di persona delle condizioni di salute della bambina. Una volta davanti a Marcela, il De Los Visos si rende conto di non aver mai dimenticato la Castañeda e di non essere in grado di dimenticarla ancora facilmente.

Il Segreto Anticipazioni: Che fine ha fatto Rosa?

Tra Adolfo e Marta è scoppiata di nuovo la passione. Marta, sentendosi in colpa, ha deciso di raccontare tutto alla sorella ma la ragazza non solo non l'ha voluta ascoltare ma è addirittura fuggita via. Di lei si sono perse le tracce e ancora non è tornata a casa. Intanto a L'Habana continuano le tensioni tra la Marchesa e Iñigo. L'uomo non ha infatti accettato la fine della sua relazione con Isabel.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.